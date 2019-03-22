رياضة | مدرب الأرجنتين يكشف موقف "إيكاردي" مع التانجو في كوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الأرجنتين يكشف موقف "إيكاردي" مع التانجو في كوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الارجنتيني الاول لكرة القدم عن موقف لاعب الإنتر ماورو إيكاردي من الإنضمام لقائمة التانجو التي تستعد للمشاركة في بعض الاستحقاقات القادمة على رأسها بطولة كوبا أمريكا التي ستقام في صيف العام الجاري.



ولم يقرر سكالوني إستدعاء إيكاردي لوديتي فنزويلا والمغرب والمقرر إقامتهما يوم الثاني والعشرين والسادس والعشرين من شهر مارس الجاري ضمن إستعدادات الفريقين للمشاركة في البطولة القارية المنتظرة.



وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة فنزويلا التي تقام اليوم الجمعة أكد سكالوني أنه تحدث مع إيكاردي وشرح له الاسباب التي دفعته لإستبعاده من القائمة.



وأضاف أن ما يحدث معه حالياً في فريقه يؤثر على مردوده الفني مع منتخب بلاده لكنه يتوفر على القليل من الوقت من أجل مصالحة الجماهير والعودة للمشاركة بصورة أساسية مع ناديه من أجل العودة للمنتخب مرة أخرى.