رياضة | قرار صادم من نجم ريال مدريد بشان مستقبله مع الملكي

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أبلغ الفرنسي فاران مدافع فريق ريال مدريد الاسباني زملاءه في الفريق قراره النهائي الذي لا رجعه فيه على حد قوله وهو أنه لن يستمر مع الفريق الموسم المقبل ومن المنتظر أن يرحل بنهاية الموسم الجاري.



وأكد فاران أنه يسعى إلى تغيير الأجواء والخروج من صافرات الأستهجان والإنتقادات التي دائماً ما يتعرض لها من جماهير البرنابيو خلال الفترة القليلة الماضية والبحث عن تحديات جديدة في الدوريات الخمسة الكبرى والجدل الآن يدور حول التفكير في العروض المقدمة له.



وعلى الرغم من عودة زين الدين زيدان لقيادة المرينجي في الولاية الثانية له وهو من جلب فاران إلى المرينجي ويعتمد عليه بصورة أساسية في السنوات القليلة الماضية إلا ان اللاعب قرر الرحيل ولا يمكن لزيدان أن يمنعه من تفعيل قراره.



وكان بطل العالم مع روسيا 2018 قد إنضم لتشكيلة المرينجي في صيف العام 2011 – 2012 وواجه في البداية بعض الصعوبات من أجل حجز مكان اساسي له في التشكيل بسبب وجود البرتغالي المخضرم بيبي قبل أن ينجح في تثبيت نفسه بصورة قوية ويمتلك في عقده شرط جزائي يقدر بمبلغ 500 مليون يورو.