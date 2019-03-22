رياضة | مفاجأة.. خطوة جديدة تقرب صلاح من يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. خطوة جديدة تقرب صلاح من يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء في تفاصيل الخبر أن المدير الرياضي لليوفي فابيو باراتيسي قد ركز إنتباهه على إستقدام صلاح خاصةً بسبب الخبرة الكبيرة التي يتوفر عليها الفرعون المصري في الكالتشيو بعدما دافع عن ألوان ناديي فيورينتينا وروما قبل أن ينتهي به المطاف في الدوري الانجليزي عبر بوابة الريدز.
ويعتبر يوفنتوس صفقة صلاح مثالية في حالة فشلت إدارة البيانكونيري في الحصول على خدمات فيدريكو كييزا موهبة فيورينتينا التي يتنافس عليها الكثير من الاندية الأوروبية في مقدمتها يوفنتوس وتستعد إدارة اليوفي إلى تقديم باولو ديبالا لليفر مع مبلغ مالي كبير من أجل إقناع كلوب وإدارة الريدز ببيع صلاح.
وكانت إدارة ليفربول قد حصنت الفرعون المصري بعد أن مددت عقده مع الفريق حتى العام 2023 لكنهم من الممكن أن يتفاوضوا في حالة كان المبلغ المالي كبير.