رياضة | الأشعة تحدد موعد عودة حمدي فتحي لتدريبات الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأشعة تحدد موعد عودة حمدي فتحي لتدريبات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق سيعود إلى القاهرة للانتظام في تدريبات الفريق الجماعية يوم 27 مارس الحالي بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده.

ويتواجد جيرالدو في معسكر منتخب بلاده في الوقت الحالي؛ استعدادا لمواجهة بتسوانا في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وأكد عبد الحفيظ أن النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق سيعود للتواجد مع الفريق بداية من اليوم الجمعة بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها عقب مباراة شبيبة الساورة الجزائري التي أقيمت السبت الماضي في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مباراة ودية عصر اليوم أمام جمهورية شبين؛ استعدادا لمواجهة الزمالك القادمة المقرر لها يوم 30 مارس الحالي ضمن منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

يذكر أن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق انتظم أمس في تدريبات الفريق بعد عودته من المغرب هو الآخر على أن يتواجد أجايي اليوم في التتش.

محمد شريف: الأهلي تجاوز المرحلة الصعبة.. التركيز سلاحنا أمام الزمالك

قال محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق يسير بخطوات ثابتة على المستويين المحلي والإفريقي بعدما نجح الفريق في التأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وعلى المستوى المحلي، يعيش حالة تركيز لمباراة الزمالك التي تقام يوم 30 مارس الجاري، والتي تعد حاسمة لعودة الفريق إلى صدارة جدول المسابقة. Advertisements وأوضح شريف، أن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، تحدث مع اللاعبين في الفترة الأخيرة، وهنأهم بالفوز والصعود إلى دور ربع النهائي في بطولة إفريقيا، وطالبهم بغلق ملف البطولة الإفريقية والتركيز في مواجهة الزمالك، التي ستكون نقطة فارقة على المستوى المحلي. وأشار شريف، إلى أن فارق النقاط كان كبيرا مع الزمالك بسبب مؤجلات الأهلي لانشغاله بالمشاركة في البطولتين الافريقية والعربية، ولكن ثقة اللاعبين كانت كبيرة في تقليص هذا الفارق وهو ما حدث بالفعل، وكثيرا ما شهدت جلسات اللاعبين للتأكيد على هذا المعنى، وعلى ضرورة التركيز في المباراة المقبلة فقط وعدم الانشغال بأية أمور أخرى. وشدد لاعب الأهلي على أن الفترة الماضية كانت صعبة، فمعدل إصابات اللاعبين كان كبيرا، وجاءت جميعها في توقيت مهم جدا للأهلي، خاصة الموسم الماضي، فالأهلي خاض مباراة الترجي في نهائي دوري أبطال افريقيا في غياب دفعة كبيرة من للاعبين للإصابة. وأكد شريف، أن أية بطولة يشارك بها الأهلي، يكون هدفه الفوز باللقب، سواء في بطولة إفريقيا أو الدوري العام، أو كأس مصر، وأن الفريق يركز على الفوز فقط في المباريات ولا شيء غيره. وأشار لاعب الأهلي إلى أن الأهلي استطاع أن يحسم تأهله إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا، ليواجه فريق صن داونز الجنوب إفريقي، وهي مباراة صعبة بكل تأكيد وأمام منافس قوي، ولكن في النهاية الأهلي بطل ويبحث دائما عن الفوز. وأضاف أن نسخة بطولة إفريقيا الموسم الحالي أصعب من الموسم الماضي والذي كان فيه الأهلي قريبا من التتويج باللقب، ولكن في النهاية تركيز الفريق منصب على المرحلة الحالية. وأكد شريف أنه يتمنى المشاركة مع الفريق خلال المباريات الرسمية، ولكن مصلحة الأهلي الأهم، وأهم شيء أن يكون التوفيق حليف أي لاعب يشارك في المباريات بغض النظر عن الأسماء. ووجه محمد شريف رسالة لجماهير، مؤكدا على أن الفريق دائما يحتاج إلى دعمهم ومساندتهم، وأن جمهور الأهلي شريك أساسي في فوز الأهلي بالبطولات، وأن جميع اللاعبين هدفهم التتويج بالبطولات وإسعاد الجماهير.

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