رياضة | أحمد الشيخ: أحلم بالمشاركة أمام الزمالك في القمة.. والأهلي سيتوج بكل البطولات مع "لاسارتي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد الشيخ: أحلم بالمشاركة أمام الزمالك في القمة.. والأهلي سيتوج بكل البطولات مع "لاسارتي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مباراة الزمالك التي تقام يوم 30 مارس الجاري، في إطار مواجهات بطولة الدوري العام، تعد مباراة مهمة وصعبة، وأن جميع اللاعبين في حالة تركيز للخروج بالثلاث نقاط؛ من أجل اعتلاء قمة الدوري، وأنه يتمنى على المستوى الشخصي التواجد والمشاركة في هذه المباراة.

وأضاف أن جميع لاعبي الأهلي يتمنون ويحلمون بالمشاركة في مباريات القمة واللعب أمام الزمالك المنافس التقليدي، وأنه يأمل أن تكون له بصمة مع الفريق واللاعبين في الفترة المقبلة بشكل عام وفي مباراة الزمالك بشكل خاص.

وقال الشيخ إنه تعرض للإصابة في توقيت صعب جدا، خاصة أنه شارك بشكل أساسي في المباريات وبدأ يستعيد لياقته الفنية والذهنية من مباراة لأخرى، ولكن الإصابة قدر ومكتوب .

وأشار إلى أنه يشارك في التدريبات الجماعية مع الفريق، وجاهز فنيا وبدنيا وتحت أمر الجهاز الفني في أي وقت، ويتمنى أن يساعد زملاءه في المرحلة المقبلة، خاصة أن الفريق مقبل على مباريات حاسمه؛ سواء على المستوى المحلي أو الافريقي.

وشدد «الشيخ»، على أن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، يجيد التعامل مع اللاعبين من الناحية النفسية، إلى جانب العامل الفني، وأنه يتعامل مع اللاعبين كأخ أكبر وبابه مفتوح أمام أي لاعب في أي وقت، ودائما ما يتحدث مع اللاعبين وقريب منهم إلى اقصى درجة، وسبق وأن تحدث معه بعد الإصابة مباشرة، مؤكدا أن الفرصة متاحة أمام جميع اللاعبين وأنه سيكون له دور بكل تأكيد مع الفريق بعد اكتمال شفائه.

وواصل الشيخ حديثه عن المدير الفني للأهلي قائلا، إنه على المستوى الفني بدأت بصمة لاسارتي تظهر بشكل كبير مع الفريق، وأنه يتوقع تتويج الأهلي بالبطولات تحت قيادته.

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وتطرق الشيخ للحديث عن الدوري قائلا إن ظهور أكثر من فريق بشكل مميز في الدوري، وراء الندية والاثارة التي تشهدها البطولة حاليا، ولهذا أصبح فارق النقاط قريبا جدا بين معظم الفريق، ولكن الأهلي قادر رغم المنافسة الشرسة على حسم لقب الدوري والتتويج بالدرع.

وأشار الشيخ إلى أن بطولة إفريقيا هي البطولة الغالية والمحببة للجميع والغائبة عن الأهلي منذ عام 2013، مشددا على أن الفريق يسير بخطوات ثابتة، للفوز باللقب في النسخة الحالية، ويأخذ الطريق نحو التتويج خطوة خطوة، وحاليا تخطى الأهلي دور المجموعات، وسوف يفكر بالتأكيد في لقاء دور الثمانية أمام صن داونز، ولكن بعد انتهاء مباراة القمة أمام الزمالك، مؤكدا احترام الأهلي لجميع المنافسين، وأن مباراة صن داونز ستكون أمام فريق محترم، ولكن هدف الأهلي واحد بالحصول على اللقب.

وأضاف أن الأهلي سبق أن خاض المباراة النهائية في دوري الأبطال خارج أرضه، وهذا الأمر بالنسبة لأي فريق قد يكون صعبا، ولكن الأهلي في حالة تركيز ويدرك أن هناك مواجهات قوية وفرقا كبيرة في طريقه نحو الفوز باللقب.

وقال أحمد الشيخ، عن المنتخب الوطني، إنه كان متواجدا مع المنتخب من قبل، وأن أي لاعب يتمنى أن يرتدي قميص منتخب بلده، وأنه يحلم بالطبع مثل أي لاعب بالتواجد والمشاركة في بطولة أمم إفريقيا المقبلة التي تقام في مصر.

واختتم الشيخ، حديثه بالتأكيد على نفيه للشائعات التي اعتاد عليها والتي تطرح اسمه من فترة لأخرى للرحيل أو الاعارة، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح علي الاطلاق، ولم يطرأ على ذهنه، خاصة أن الفترة التي سبقت إصابته هي الفترة الأجمل بالنسبة له داخل الأهلي عندما شارك في 7 مباريات، وبدأ مستواه يرتفع بشكل تدريجي ويستعيد لياقة المباريات.