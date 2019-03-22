رياضة | تطورات نارية بشأن مصير نيمار ومبابي في باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات نارية بشأن مصير نيمار ومبابي في باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة، بشأن مصير الثنائي البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي مع فريقهم باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية، عن تطور جديد مشيرة إلى أن هناك استعداد لدى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للاستماع لعروض شراء نجميها، البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان إمبابي.

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وتابعت الصحيفة أن النادي الفرنسي اشترط بأن يبدأ أي عرض بمبلغ لا يقل عن 170 مليون دولار.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التطور جاء بسبب رغبة مسئولي الفريق الباريسي لضم لاعبين جدد مميزين، وفي مقدمتهم توني كروس ونجولو كانتي وأنطوان جريزمان.