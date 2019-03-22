رياضة | 14 هدف حصاد جولة مثيرة في المجموعة الثالثة للممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 14 هدف حصاد جولة مثيرة في المجموعة الثالثة للممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباريات الجولة ٢٣ بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى تسجيل ١٤ هدفا فى ٧ مباريات بمعدل هدفين فى كل مباراة .

الرجاء كان صاحب النتيجة الأكبر بفوزه بثلاثية نظيفة على حساب كفرالشيخ وشهدت جميع المباريات تسجيل أهداف حيث لم تحضر نتيجة التعادل السلبى فى أى مباراة .

التعادل الايجابى بهدف لمثله شهدته ثلاث مباريات بينما تمكن أصحاب الضيافة من تحقيق الفوز فى مباراتين و فوز الضيوف فى مباراتين أيضا .

الشوط الأول شهد تسجيل هدفين فقط بينما سجلت فى الشوط الثانى ١٢ هدف من بين إجمالى الأهداف التى سجلت أحرز ٣ أهداف من علامة الجزاء.

الجزيرة بمطروح وأبوقير للأسمدة كررت فوزها ذهابا على منافسيهما بنفس نتيجة الدور الأول بهدف دون مقابل فيما كرر الرجاء أيضا فوزه على منافسه بثلاثة أهداف دون مقابل فيما انتهت مباراة الدور الأول بفوزه بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد بكفرالشيخ .

أبرز اللقطات خلال الجولة كانت من خلال مباراة فاركو و غزل المحلة بعدما توقفت لقرابة العشر دقائق بعدما إحتسب حكم اللقاء وائل فرحان ركلة جزاء لصالح فاركو .

كما شهدت مباراة دمنهور والحمام اعتراضات بين شوطى المباراة على حكم المباراة محمد الصباحى بعد احتسابه ركلة جزاء مشكوك في صحتها من وجهة نظر مسئولى الحمام .

بعدما تأكد هبوط مركز شباب تلا و سيدى سالم صراع الهبوط مستمرا لتحديد اخر الهابطين عقب فوز الجزيرة وهزيمة كفرالشيخ والحمام وتعادل فاركو .

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سجل هدافين الجولة ٢٣ بالمجموعة الثالثة



- الرجاء : إبراهيم رخا ، إسلام الفولي، بلال جمال

- كفرالشيخ : لم يسجل أهداف

- المنصورة : كريم بدير

- طنطا : مصطفى أمين

- الأوليمبى : محمد ابراهيم "كريسبو"

- بلدية المحلة : علاء شعبان

- مركز شباب تلا : لم يسجل أهداف

- الجزيرة بمطروح : جبريل لاوال

- غزل المحلة : عماد علاء "خطأ فى مرماه"

فاركو : أنطونى (ض ج )

- سيدى سالم : لم يسجل أهداف

- أبوقير للأسمدة : مرضى جودة

- دمنهور : كارفالا "هدفين"

- الحمام : أحمد الدماطى (ض ج )