رياضة | زيدان يختار بديل "هازارد" في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يختار بديل "هازارد" في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني ، على بديل النجم البلجيكي إيدين هازارد، في حال فشل التعاقد مع نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، في الصيف المقبل.

وقال شبكة "سكاي سبورتس البريطانية" أن زيدان أوصى مسئولي ريال مدريد الإسباني بمتابعة لاعب أخر في الدوري الإنجليزي تحسبا لفشل صفقة هازارد وهو البرازيلي فيليبي أندرسون ، وأشارت الشبكة بأن البرازيلي يمتلك مهارات مميزة وسيكون مناسب لطريقة لعب زيدان.

Advertisements

يذكر أن نادي ريال مدريد الاسباني قبل عدة أيام قدم عرض لتشيلسي الإنجليزي بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني من أجل الظفر بخدمات نجمه البلجيكي هازارد، لكن تشيلسي رفض عرض النادي الملكي، وتمسك بنجمه بسبب صعوبة تعويضه خاصة في ظل الفترة الراهنة التي تشهد عقوبة تشيلسي بالحرمان من التعاقد لفترتين قادمتين.

وكشفت سكاي عن أن ريال مدريد سيدفع ما يقارب 65 مليون جنيه إسترليني في حال أتمت مهمة التعاقد مع أندرسون من وست هام يونايتد، الذي جاء للنادي الإنجليزي في الإنتقالات الصيفية الماضية بمبلغ 33.5 مليون جنيه إسترليني، قادماً من نادي لاتسيو الإيطالي.

ولعب أندرسون في 31 مباراة بالدوري الإنجليزي لهذا الموسم سجل فيها 8 أهداف، وصنع 6 تمريرات حاسمة، لكنه لم يسجل أي هدف في 2019 حتى هذه اللحظة بالدوري الإنجليزي.