رياضة | مراون محسن في حوار لـ"الخليج 365 الرياضي": انتقادات الجماهير "مش في دماغي".. وأتمنى قيادة هجوم المنتخب في كأس الأمم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مراون محسن في حوار لـ"الخليج 365 الرياضي": انتقادات الجماهير "مش في دماغي".. وأتمنى قيادة هجوم المنتخب في كأس الأمم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

-الجميع في الأهلي على قلب رجل واحد ولقب إفريقيا هدفنا

-صفقات الأهلي قوية ولكن.!

-التركيز في التدريبات سر عودتي القوية

-لن نفكر في مباراة صن داونز لأننا سنواجه الزمالك ونسعى من خلاله للعودة إلى مكانتنا الطبيعة

-ما حدش كلمني في المنتخب للمعسكر الحالي ومباراتي النيجر ونيجيريا فرصة قوية للاحتكاك

نجح مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في حجز مكان أساسي بتشكيل الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، بعدما اكتسب ثقة الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي، الذي وحد فيه المهاجم القادر على صناعة الفارق، وقيادة الهجوم وإحراز الأهداف.

ولعل ما يؤكد ذلك المستوى الذي ظهر عليه في أخر مباراة للأهلي أمام شبيبة الساورة الجزائري، ونجاحه في إحراز هدفين في اللقاء الذي انتهى لصالح المارد الأحمر بثلاثية نظيفة وتأهله لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

"الخليج 365 الرياضي" أجرى الحوار التالي مع مهاجم منتخب مصر والذي يتحث فيه عن عودته لتشكيل الأهلي وثقة لاسارتي وأسباب ابتعاده عن معسكر منتخب مصر، ورأيه في مباراة القمة أمام الزمالك، وقرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وجاء الحوار كالتالي:-

في البداية .. ما رأيك في مستواك بعد العودة من الإصابة مرة أخرى؟

الحمد لله أنا أركز في التدريبات والمباريات سواء شاركت أم لا والأهم أأن أكون "فايق" والقادم أفضل إن شاء الله.

كيف ترى موقف الأهلي في بطولة إفريقيا؟

نلعب على الفوز بالبطوولة وهو هدفنا وكلنا على قلب رجل واحد وإدخال الفرحة على جماهير الأهلي.

وماذا عن بطولة الدوري؟

نركز في كل مباراة ولا ننظر فقط إلى مباراة الزمالك.

وكيف ترى مباراة الزمالك؟

هي مباراة بـ3 نقاط وهدفنا تحقيق الفوز فيها مع احترامنا الكامل فريق الزمالك نعود لمركزنا الطببعي في الدوري.

منتخب مصر الاختيارات في هذه الفترة مختلفة.. ما تعليقك؟

هناك مجموعة كبيرة من اللاعبين المتواجدين بحاجة إلى فرصة اللعب والاحتكاك القوي، كما أن الجهاز الفني يرغب في الوقوف على مستوى بعض العناصر التي ضمها من خلال مباراتي النيجر ونيجيريا والقادم أفضل.

هل تم إبلاغك من قبل الجهاز الفني للمنتخب بعدم استدائك في هذا المعسكر؟

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لا.. أنا أركز سواء متواجد أم لا وأتمنى التواجد في الفترة المقبلة وقيادة هجوم الفراعنة في أمم إفريقيا.

كيف يتعامل مروان محسن مع الانتقادات؟

"ولا الهوى" أركز في عملي فقط وأنتظر كرم ربنا في النهاية.

ما رأيك في مارتن لاسارتي؟ والثقة التي منحها لك؟

هو مدرب كبير لديه ثقة في جميع اللاعبين ومن يلعب الأهم هو مصلحة الفريق سواء لعبت أنا أم أزارو.

لو عدنا لفترة كوبر هل أثرت عليك سلبيا؟

المطلوب مني في هذه الفترة كنت أفعله، وأي مدرب يتواجد أفعل ما يُطلب مني.

هل الأفضل أن يلعب الأهلي بطريقة مهاجمين أم مهاجم وحيد؟

ترجع إلى رؤوية المدرب وأنا تحت أمره سواء لعبت وحيدا أم بجواري لاعب أخر.

ما هي الصفقة التي لفتت نظرك في صفقات الأهلي الجديدة؟

أرى بأن الصفقات كلها جيدة للغاية وإضافة للفريق ومع مرور الوقت ولعب مباريات كبيرة سيقدموا الإضافة القوية للنادي الأهلي.

ما هو سر تطور مروان مع لاسارتي ؟

المدرب يقدم لي التعليمات وأنا أسعى لتنفيذها من خلال التركيز.

ما هي الميزة التي رأيتها في لاسارتي عن غيره؟

كل مدرب وليه طريقه وأنا أسعى للتأقلم مع طريقة أي مدرب.

ما رأيك في مواجهة صن داونز في ربع نهائي إفريقيا؟

نركز حاليا في مباراة الزمالك ثم بعد ذلك نبدأ التفكير في مواجهة صن دانز.

في النهاية.. هل استعدت مستواك قبل إصابتك؟

أنا أعمل وفي النهاية ربنا يقدم لي التوفيق فيما هو قادم.