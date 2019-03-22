رياضة | تصريح مثير للجدل من نجم برشلونة بشأن "زيدان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح مثير للجدل من نجم برشلونة بشأن "زيدان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج نجم فريق برشلونة الإسباني بتصريح جديد حول عودة زيدان لتولي المهمة الفنية لفريق ريال مدريد .

وعلق جوردي ألبا الظهير الأيسر للبارسا على عودة "زيدان" إلى ريال مدريد قائلا: "لم تزعجني كثيرًا، لقد حقق نجاحات عديدة هناك وبالطبع عودته ستكون جيدة للاعبي ريال مدريد ولكن علينا في برشلونة التركيز على فريقنا".

وتابع " ألبا" في تصريحات لإذاعة "راديو ماركا" الإسبانية: " نستطيع الفوز بثلاثية جديدة، الآن نشعر بنفس الأجواء التي كانت تحيط بنا في عام 2015 والذي فزنا خلاله بالثلاثية نستطيع تكرار الأمر".

Advertisements

وتابع: "تأهلنا لنهائي الكأس، وننافس في دوري أبطال أوروبا ولدينا أفضلية في الدوري".

وعن ميسي قال "ألبا" : "عليك أن تفكر بسرعة إذا ما كنت تريد اللعب بجانبه ، فهو لاعب مختلف وبالطبع يجعلك تقدم أداء أفضل".