رياضة | اليوم.. المنتخب الوطني يؤدي مرانه الوحيد في نيامي قبل مواجهة النيجر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. المنتخب الوطني يؤدي مرانه الوحيد في نيامي قبل مواجهة النيجر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصلت بعثه المنتخب الوطني إلى نيامي عاصمة النيجر في التاسعه مساء بتوقيت القاهرة بعد رحله استغرقت ست ساعات ونصف وكانت رحله جيدة.
وكان في استقبال البعثة السفير المصري وتمت إجراءات الخروج بسهولة وسرعة.
ويعقد صباح اليوم الاجتماع الفني المباراة بحضور المهندس إيهاب لهيطه مدير المنتخب ليتم الاتفاق علي موعد تدريب الفريق الوحيد والمحدد له الرابعة والنصف وهو الموعد الذي تقام فيه مباراه للمنتخب الأولمبي النيجر مع كوت ديفوار في تصفيات أفريقيا تحت ٢٣ سنة.