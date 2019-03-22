انت الان تتابع رئيس الزمالك: الخطيب لن ينجح بدون تركي آل الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٢ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص

محمود الخطيب

أكد رئيس الزمالك أنه أعد خطابا لإرساله إلى اتحاد الكرة من أجل إسناد جميع مباريات الزمالك المقبلة إلى حكام أجانب، ولن يسمح بحكم مصري يدير أي مباراة للفريق الأبيض. وأضاف في تصريحات تليفزيونية أنه لن يترك الحكم محمد الحنفي إلا إذا قام بشطبه، مندهشًا من قيامه بسؤال ساسي عن عدد إنذاراته خلال مباراة المقاولون، والتربص به لمعاقبته وإبعاده عن مباراة الأهلي، وأنه عندما علم بعدم وجود إنذارين لدى اللاعب منحه لأوباما. كما ربط بين عدم خسارة الأهلي وفترة وجود أحمد شوبير نائبًا لرئيس اتحاد الكرة، مؤكدا أنه سيتوجه إلى اتحاد الكرة، الأحد المقبل، لمعرفة ما يحدث.

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه كان يلتزم الصمت على تجاوزات الاتحاد من أجل صداقته مع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، ولكن الزمالك عنده أهم من أي اتحاد كرة ومن أي صداقة، موضحًا أن الأهلي فاز في كل مبارياته تحت قيادة التحكيم المصري، في الوقت الذي خسر فيه 8 نقاط من 9 في إفريقيا. وهاجم رئيس الزمالك أعضاء

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه كان يلتزم الصمت على تجاوزات الاتحاد من أجل صداقته مع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، ولكن الزمالك عنده أهم من أي اتحاد كرة ومن أي صداقة، موضحًا أن الأهلي فاز في كل مبارياته تحت قيادة التحكيم المصري، في الوقت الذي خسر فيه 8 نقاط من 9 في إفريقيا.



وهاجم رئيس الزمالك أعضاء مجلس إدارة الأهلي، متحديًا محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بأنه لن يستطيع النجاح من جديد بعد أن سحب تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، تمويله للمارد الأحمر، كما وعد هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، بالكشف عن 3 خطابات ومكالمات لحطب يتآمر فيها على الكرة المصرية والدولة المصرية من خلال حلقة في برنامج الزمالك.