لاسارتي يوافق على رحيل أزارو عن الأهلي

صرح مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي إن إدارة النادي لن تمانع في رحيل المغربي وليد أزارو، حال تلقى عرضًا مغريًا خلال الفترة المقبلة.

وذكر المصدر أن قرار إدارة الأهلي يأتي بالتزامن مع منح المدير الفني مارتن لاسارتي الضوء الأخضر وعدم ممانعته في رحيل اللاعب بشرط التدعيم في موسم الانتقالات الصيفي المقبل بلاعب جديد لديه قدرات تهديفية عالية.

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ولا يعد المغربي أزارو من لاعبي لاسارتي المفضلين في تشكيل الفريق الأحمر بعد الاعتماد على مروان محسن كرقم 1 في مركزه وتواجد أزارو بديلا.

وكان أزارو قريبا من الرحيل عن الأهلي بناء على طلبه مطلع الموسم الجاري بعد تلقيه عرضا صينيا، لكن إدارة النادي رفصت بسبب عدم الوصول لنقطة اتفاق في بنود التعاقد رغم الموافقة في البداية بسبب قوة العرض المالية.