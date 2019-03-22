شكرا لقرائتكم النيجر تطلب تغيير موعد مران المنتخب الأخير بسبب كوت ديفوار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طلب اتحاد النيجر لكرة القدم، من مسئولى منتخب مصر تعديل موعد مران الفراعنة الوحيد قبل مباراة الغد بين المنتخبين على ملعب الجنرال سيناى كوناشى، فى الجولة الأخيرة بتصفيات امّم أفريقيا 2019.
جاء طلب النيجر بسبب تزامن موعد تدريب الفراعنة الوحيد والمحدد له الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة مع الموعد الذى تقام فيه مباراة للمنتخب الأولمبى للنيجر مع كوت ديفوار فى تصفيات أفريقيا تحت 23 سنة.
وحضر إيهاب لهيطة مدير المنتخب ومحمد أبو العلا طبيب المنتخب الاجتماع الفنى الخاص بالمباراة.
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