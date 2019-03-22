شكرا لقرائتكم اليوم.. انطلاق الجولة الختامية لتصفيات أمم أفريقيا 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم، الجمعة، منافسات الجولة السادسة والأخيرة فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى فى تاريخ المسابقة.
وحجز 14 منتخباً مقعده فى النسخة القادمة من بطولة كأس الامم الافريقية فيما تنتظر القارة السمراء التعرف على هوية 10 منتخبات جديدة تسعى لخطف بطاقة العبور إلى المونديال الافريقى فى الجولة السادسة والأخيرة.
وضمنت منتخبات مدغشقر، تونس، مصر، السنغال، المغرب، مالى، نيجيريا، أوغندا، غينيا، الجزائر، موريتانيا، كوت ديفوار، غانا، كينيا تواجدها فى بطولة كأس الامم الافريقية الصيف المقبل.
وتلتقى الكاميرون مع جزر القمر، بوروندى مع الجابون، بنين مع توجو، ليبيا مع جنوب أفريقيا، زيمبابوى مع الكونجو، جمهورية الكونجو الديمقراطية مع ليبيريا، بوتسوانا مع أنجولا، غينيا بيساو مع موزمبيق، زامبيا مع ناميبيا، تنزانيا مع أوغندا، ليسوتو مع الرأس الأخضر فى أبرز مواجهات الجولة.
وينص نظام التصفيات على صعود متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الـ 12 لنهائيات البطولة التى تستضيفها مصر.
جدير بالذكر أن الاتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف"، حدد 12 أبريل المقبل موعداً لسحب قرعة بطولة كأس الامم الافريقية.
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