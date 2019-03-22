شكرا لقرائتكم يورو 2020.. تعرف على مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينشر "الخليج 365" جدول مباريات الجولة الأولى والثانية لمنافسات الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، والتى بدأت أمس الخميس 21 مارس وتستمر حتى الثلاثاء 26 مارس الجارى. Advertisements الجولة الأولى



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