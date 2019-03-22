شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع لانجلترا أمام التشيك.. كين وسترلينج يقودان الهجوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث منتخب إنجلترا عن بداية مثالية فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الأوروبية "يورو 2020"، عندما يلتقى مع منتخب التشيك فى العاشرة إلا ربع مساء اليوم بملعب "ويمبلي"، ضمن منافسات المجموعة الاولى، التى تضم أيضاً بلغاريا والجبل الاسود وكوسوفو.

ويعانى منتخب إنجلترا العديد من الغيابات فى مباراة اليوم، حيث يفتقد صاحب المركز الرابع فى النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم التى أقيمت الصيف الماضى فى روسيا، حيث يفتقد لجهود الخماسى لوك شاو، جون ستونز، وفابيان ديلف، لوفتوس بالإضافة إلى ماركوس راشفورد بسبب الإصابة.

التشكيلة الاساسية المتوقعة لمنتخب إنجلترا ضمت كلاً من، جوردان بيكفورد فى حراسة المرمى - بن تشيلويل - جو جوميز - هارى ماجواير – ألكسندر آرنولد - ديلى إلى - إيرك داير - روس باركلى - رحيم ستيرلينج - هارى كين - كولوم ويلسون.

أما التشكيلة الاساسية المتوقعة لمنتخب التشيك تضم كلاً من، توماس فاتشليك فى حراسة المرمى - فيليب نوفاك - توماس كالاس - كلوستكا - بافيل كاديرابيك - توماش سوتشيك - ياكوب يانكتو - دافيد بافيلكا - دوكال - ماتى فيدرا - باتريك شيك.

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ومن المنتظر أن يقف لاعبو إنجلترا والتشيك "دقيقة حداد"، قبل إنطلاق مباراة اليوم، بعدما أعلن الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم، عن تأبين ضحايا الهجوم الإرهابى الذى تعرض له مسجدين فى نيوزيلندا الجمعة الماضية مما أسفر عن وفاة نحو 50 شخصاً.

جدير بالذكر أن بطولة "يورو 2020" ستقام فى 12 مدينة مختلفة منتشرة فى أنحاء أوروبا، وهى أمستردام وباكو وبيلباو وبوخارست وكوبنهاجن ودبلن وجلاسجو ولندن وميونخ وروما وسان بطرسبرج.