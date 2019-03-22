شكرا لقرائتكم جيرالدو ينتظم فى مران الأهلى قبل القمة بـ72 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي إن الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق سيعود إلى القاهرة للانتظام في تدريبات الفريق الجماعية يوم 27 مارس الحالي بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده.

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ويتواجد جيرالدو في معسكر منتخب بلاده في الوقت الحالي؛ استعدادا لمواجهة بتسوانا في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ويستعد الاهلي حالياً لمباراة الزمالك المُقرر لها 30 مارس الجاري في الدوري الممتاز.