شريف عبدالمنعم لـ"سوبر كورة": هذه حقيقة تصريحاتى عن الزمالك.. ومرتضى صديقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شريف عبد المنعم هو أحد نجوم العصر الذهبى للنادى الأهلى، فمنذ ظهوره وأكد الجميع أنه امتداد لمحمود الخطيب، وموهبة قادرة على تحقيق طفرة فى كرة القدم المصرية وليس فى النادى الأهلى فقط. لمتابعة حوار شريف عبد المنعم اضغط هنا

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