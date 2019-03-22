شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رؤوف يزور عامر عامر بعد جراحة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المهاجم أحمد رؤوف، لاعب الأهلى السابق والإنتاج الحربى الحالى، على زيارة زميله عامر عامر، حارس مرمى المنتخب الوطنى وفريق الإنتاج الحربى، بعد إجراء عملية جراحية فى الركبة عقب الإصابة التى تعرض لها فى معسكر الفراعنة.

جاءت الجراحة التى خضع لها عامر عامر عقب الإصابة بقطع جزئى فى الرباط الداخلى للركبة، التى تعرض لها خلال معسكر المنتخب الوطنى، استعداداً لمباراتى النيجر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 ولقاء نيجيريا الودى الذى سيقام يوم 26 من الشهر الجارى.

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وكان المهندس هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، وافق على مقترح الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى والذى تقدم به إيهاب لهيطة مدير المنتخب بشأن تحمل اتحاد الكرة تكاليف علاج الحارس الذى أصيب خلال معسكر المنتخب.



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