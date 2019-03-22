شكرا لقرائتكم خبر عن النيجر تطالب منتخب مصر بتعديل موعد المران الأخير قبل مواجهة الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب اتحاد النيجر لكرة القدم من مسئولى منتخب مصر تعديل موعد مران الفراعنة الوحيد قبل مباراة الغد بين المنتخبين على ملعب الجنرال سيناى كوناشى فى الجولة الأخيرة بتصفيات أمّم أفريقيا 2019. جاء طلب النيجر بسبب تزامن موعد تدريب الفراعنة الوحيد والمحدد له الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة مع الموعد الذى تقام فيه مباراه للمنتخب الأولمبى للنيجر مع كوت ديفوار فى تصفيات أفريقيا تحت 23 سنة. Advertisements وحضر إيهاب لهيطة مدير المنتخب ومحمد أبو العلا طبيب المنتخب الاجتماع الفنى الخاص بالمباراة.

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