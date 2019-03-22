شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يجتمع مع حارس الإنتاج الحربى بعد "صدمة" عامر عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، جلسة مع أحمد يحيى حارس مرمى فريقه فى محاولة لتجهيزه نفسياً ومعنوياً للمشاركة بشكل أساسى بعد إصابة زميله عامر عامر مع الفراعنة .

وأكد مختار لحارس فريقه أنه يثق فى إمكانياته وقدرته على حراسة مرمى الفريق، فى ظل الخبرات التى اكتسبها إبان وجوده حارساً لمرمى سموحة.

وكان عامر عامر قد تعرض للإصابة فى مران المنتخب، وكشفت الأشعة التى خضع لها الحارس عن إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، ليقرر الجهاز الطبى للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا إعفاءه من السفر إلى النيجر، وأجرى عامر الجراحة ليتأكد غيابه عن الملاعب لمدة 4 أشهر وهو ما أصاب الجهاز الفنى للفريق بصدمة نظراً لأهمية عامر عامر مع الفريق.

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وقدم عامر عامر صاحب الـ32 عامًا موسمًا رائعًا فى الدورى، ونجح مسئولو الإنتاج الحربى فى تمديد تعاقد الحارس لمدة موسمين.

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة إنبى فى الثانى من أبريل المقبل ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام .

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33 هدفًا.