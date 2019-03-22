حوار.. عمرو جمال يكشف: أزمته مع البدري.. ورسالة لاسارتي.. ومواجهة صن داونز

محمد اسماعيل - القاهرة - عمرو جمال، هو أحد اللاعبين الذين تم قيدهم في فترة الانتقالات الشتوية، في إطار إعادة هيكلة فريق النادي الأهلي، بعد خسارة لقبين متتاليين لدوري أبطال إفريقيا.

ودخل جمال القائمة تحت قيادة مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، بعدما تواجد على قائمة الانتظار منذ بداية الموسم.

الخليج 365 التقى عمرو جمال، ليسأله عن علاقته بلاسارتي، والمنافسة في مركزه، وحقيقة مفاوضات الزمالك، وكان لنا ذلك الحوار:

احكي لنا كواليس حديثك مع لاسارتي قبل انضمامك لقائمة الأهلي؟

تحدث معي لاسارتي قبل تسجيلي في القائمة، وقال لي إنه يراني لاعب جيد جدا وأملك مهارات جيدة بالملعب، وطالبني بالصبر في البداية لوجود لاعبين جاهزين منذ بداية الموسم، وكذلك طالبني باستغلال الفرصة حين تتاح لي.

وكيف ترى المنافسة على مركز المهاجم؟

المشاركه في مركز المهاجم في الأهلي صعبة، فكل مهاجم في الفريق يستطيع أن يكون رقم 1، وهو ما يزيد المنافسة قوة وصعوبة، لكن الفترة المقبلة هناك مباريات كثيرة والفرص ستتاح للجميع، وأتمنى ان أكون جاهزا عندما تأتيني الفرصة.

هل ترى أن اصابتك في هذا الوقت تحديدا سوء حظ؟

بالتأكيد الإصابة في هذا الوقت كانت محزنة كثيرا بالنسبة لي، وأتمنى أن تكون هذه الإصابة هي آخر سوء حظ يواجهني خلال هذه الفترة، وأحاول قدر استطاعتي أن أكون قوي ومتماسك لأن هذا قدر أي لاعب يرتدي قميص الأهلي.

ارتبط اسمك بالانتقال لنادي الزمالك.. ما حقيقة ذلك؟

من الطبيعي أن تحدث هذه المناوشات كل فترة لكن أنا لاعب في الأهلي أكبر نادي بإفريقيا، وتحت أمر الأهلي في أي وقت، ومازال عقدي ممتد مع النادي لمدة عامين.

هل رحلت عن الأهلى بسبب أزمة مع حسام البدري المدير الفني للفريق وقتها؟

كان هناك أزمات بالفعل مع حسام البدري لأنني كنت أرى في فترات كثيرة أنني أستحق المشاركة، وهو ما لم يحدث، لذلك قررت الخروج حتى أستطيع المشاركة باستمرار ولعب عدد جيد من المباريات والعودة مرة أخرى بقوة.

ما كواليس عدم مشاركتك في المونديال وعلاقتك بكوبر؟

كوبر كان ينتظر أن يرى مشاركتي، ولكن الظروف في هذا الوقت لم تساعدني وتعرضت لعدد من المشكلات، وكذلك تم إغلاق باب القيد لاضطر للانتقال للدوري الفنلندي، لكنني لم أتأقلم بسهولة هناك وكان ذلك السبب الأساسي لعدم وجودي في المونديال.

كيف تقيم تجربتك مع بيدفيست الجنوب إفريقي؟

حتى منتصف المدة التي قضيتها هناك أرى أنها كانت تجربة ناجحة جدا معهم وحققت أهدافا كثيرة مع الفريق، وتوجت بأفضل لاعب في النصف الأول معهم، وكذلك بلقب الكأس، لكن بعد ذلك واجهت مشاكل في التعامل هناك لاختلاف طريقة التفكير والعقليات وهو ما أدى لعدم اكتمال التجربة.

ما هى كواليس أزمتك مع جافين هانت مدرب الفريق؟

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كان هناك سوء تفاهم في أحد المباريات ولكنه أخذ هذا الأمر بمحمل شخصي ومن ثم أبعدني عن المشاركة بالمباريات، وكان طبيعي جدا أن أحاول حل هذا الخلاف لاقتراب كأس العالم ورغبتي في المشاركة، وتحدثت معه لكنني أدركت صعوبة وصولنا لصيغة تفاهم، لأتوجه للإدارة لحل المشكلة.. كل ذلك كان لرغبتي في المشاركة في المونديال خاصة أني شاركت في كل مراحل التصفيات.

المدرب ادعى عدم فهمك للغة الانجليزية.. هل هذا صحيح؟

أتحدث الانجليزية جيداً، عدم التفاهم جاء بسبب البعد في طريقة التفكير بيني وبينهم، فأنا لاعب قادم من الأهلي ناد كبير لم أتعود على الخسارة.

كيف ترى مباراة الاهلى مع صن داونز؟ وهل الأهلي قادر على تخطى تلك المواجهة؟

أرى أن صن داونز هو الفريق الأنسب لمواجهته وتوقعت مع أصدقائي قبل القرعه مواجهته وحدث بالفعل ما توقعته.. فلديهم أجواء مماثلة للأجواء الأوربية، ملعبهم على مستوى عال نستطيع أن نؤدي مباراة جيدة عليه.

وصن داونز فريق يتميز بالأداء الهجومي ولا يلعب بطريقه دفاعية لوجود عناصر هجومية مميزة بصفوفه، لذلك سيكون مغامر في المباراتين، وبالتالي نستطيع الفوز في المبارتين بحكم أن طريقة لعبهم مفتوحة كثيرًا والأهلي يستطيع التفوق في مثل هذه المباريات.

من هو أبرز لاعبى صن داونز والذى قد تحذر جهاز الأهلى منهم؟

بحكم لعبي هناك لفترة: يوجد أكثر من لاعب أبرزهم "سيرينو" اللاعب البرازيلي، وهو أفضل لاعب بالفريق، يلعب بالمركز رقم 10، و"وينج" و"ستاريكر"، ولديهم خط وسط مميز أيضا.

هل الأهلى قادر على الفوز باللقب الافريقي؟

الأهلي قادر على حسم اللقب الإفريقي وأتمنى أن تقف الظروف إلى جانبنا هذا الموسم.

وماذا عن الدوري هذا الموسم؟

دوري قوي والنسخه الحالية من أقوى النسخ في التاريخ.

من القادر على حسم القمة؟

الفريقان يتمتعان بأفضلية في الوقت الأخير ومعنويات عالية ومباريات القمة دائما تكون خارج التوقعات.. أتمنى فوز الأهلي طبعا وأتمنى المشاركة إذا لحقت المباراة لكن في كل الأحوال الأهلي قادر على العبور من المباراة بالمكسب.

من اللاعب الذي تتمنى اللعب بجواره؟

أتمنى اللعب بجانب صلاح في صفوف المنتخب، كل مرة ألعب بجانب صلاح كأنها أول مرة ألعب بجانبه.

من مثلك الأعلى محليا وعالميا؟

أحب على المستوى المحلي عماد متعب، وعلى المستوى الدولي كريستيانو رونالدو، وليفاندوفيسكي، وبنزيما.