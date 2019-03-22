محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:
يلتقي منتخب مصر الأوليمبي نظيره الأمريكي فى السادسة من مساء اليوم،الجمعة، بمعسكر المنتخبين بأسبانيا فى فترة التوقف الدولية.
ويستعد المنتخب المصري بقيادة شوقي غريب لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
وتنقل المباراة قناة أون سبورت ويعلق على المباراة مؤمن حسن على أن ينطلق الأستوديو التحليلي للمباراة فى تمام الساعة الخامسة ويقوده كريم رمزي ويستضيف عمرةو الدسوقي وعماد متعب.
تردد قناة On Sport
القمر الصناعي: نايلسات.
تردد القناة: 10853 .
معامل الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500 .
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على القناة "المجانية" الناقلة ومعلق مباراة منتخب مصر الأوليمبي وأمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.