تعرف على القناة "المجانية" الناقلة ومعلق مباراة منتخب مصر الأوليمبي وأمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

يلتقي منتخب مصر الأوليمبي نظيره الأمريكي فى السادسة من مساء اليوم،الجمعة، بمعسكر المنتخبين بأسبانيا فى فترة التوقف الدولية.

ويستعد المنتخب المصري بقيادة شوقي غريب لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وتنقل المباراة قناة أون سبورت ويعلق على المباراة مؤمن حسن على أن ينطلق الأستوديو التحليلي للمباراة فى تمام الساعة الخامسة ويقوده كريم رمزي ويستضيف عمرةو الدسوقي وعماد متعب.

تردد قناة On Sport

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القمر الصناعي: نايلسات.

تردد القناة: 10853 .

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500 .