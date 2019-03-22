انت الان تتابع محمود متولي: رحيلى من الإسماعيلى سيكون بموافقتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٢٢ مارس ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص
محمود متولي
قال محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إنه لم يقم بالتوقيع للنادي الأهلي، نافيًا الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا بشأن توقيعه للمارد الأحمر، ومؤكدًا احترامه للعقود الموقعة بينه وبين قلعة الدراويش. جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»، الخميس، قال فيها: «لن أدخر نقطة عرق واحدة طوال فترة وجودي داخل الإسماعيلي، أتمنى أن يصل هذا الشعور الذي بداخلي إلى جماهير النادي.. تركيزي في الفترة الحالية في الملعب فقط، أحترم الإسماعيلي جيدا وجمهوره، وأعرف قدره وقيمته جيدا».
وعن توقيعه للنادي الأهلي، قال محمود متولي: «لم يحدث، ولا أريد الحديث في هذا الأمر على الإطلاق، حتى مع المسئولين في النادي هذا الملف مغلق تماما». واختتم حديثه عن إمكانية رحيله عن صفوف الإسماعيلي، قائلًا: «مستمر مع النادي ولدي عقد، أنا مقدرش أعمل حاجة بدون إذن منهم وقبل أي حاجة أنا بحترم
وعن توقيعه للنادي الأهلي، قال محمود متولي: «لم يحدث، ولا أريد الحديث في هذا الأمر على الإطلاق، حتى مع المسئولين في النادي هذا الملف مغلق تماما».
واختتم حديثه عن إمكانية رحيله عن صفوف الإسماعيلي، قائلًا: «مستمر مع النادي ولدي عقد، أنا مقدرش أعمل حاجة بدون إذن منهم وقبل أي حاجة أنا بحترم جمهور النادي وما زلت لاعبا في الفريق».
وكان متولي قد رفض تجديد تعاقده مع النادي الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، لرغبته في الانتقال إلى النادي الأهلي.
وفشلت محاولات علي أبو جريشة، المستشار الرياضي السابق لمجلس إدارة الإسماعيلي، في إقناع محمود متولي، بتجديد تعاقده، حيث أكد اللاعب له أنه يرغب في خوض تجربة جديدة خلال الفترة القادمة، خاصة بعد العروض المغرية التي تلقاها مؤخرًا.
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