انت الان تتابع الطريق إلى طوكيو| تشكيل الفراعنة المتوقع أمام أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ ص

أحمد حمدي

استقر الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، على تشكيل الفراعنة، لمواجهة أمريكا الودية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن تحضيرات الفراعنة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتي يسعى خلالها الفراعنة للصعود للأولمبياد للمرة الـ12، إذ شاركت مصر في الدورات الأوليمبية 11 مرة، وكانت أول مشاركة في أولمبياد 1920 بأنتويرب البلجيكية، ولعل آخر ظهور كان في أولمبياد لندن 2012، ولعب المنتخب الأوليمبي 32 مباراة في الأولمبياد، بواقع 10 انتصارات و4 تعادلات و18 هزيمة، وسجل 65 هدفًا مقابل استقبال 87 هدفًا.

وفي ما يلي التشكيل المتوقع: - حراسة المرمى: عمر رضوان. - خط الدفاع: محمود مرعى- أسامة جلال- أحمد رمضان بيكهام. - خط الوسط: أكرم توفيق- كريم نيدفيد- أحمد حمدى- ناصر ماهر. - خط الهجوم: رمضان صبحى- محمد صادق- ناصر منسى. ودخل المنتخب الوطني الأوليمبي في معسكر بإسبانيا منذ الأحد الماضي، ويستمر حتى

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