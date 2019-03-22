إنجلترا تستلهم روح المونديال في بداية تصفيات اليورو

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تبدأ إنجلترا مشوارها في تصفيات اليورو أمام التشيك اليوم، متسلحة بنجاحاتها الأخيرة، سواء في الوصول إلى نصف نهائي المونديال أو الأدوار النهائية في دوري الأمم الأوروبية

تتواصل، اليوم الجمعة، مباريات الجولة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما يستقبل منتخب إنجلترا نظيره منتخب التشيك في تمام الساعة 9:45 مساءً، على ملعب ويمبلي ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من بلغاريا ومونتينجرو وكوسوفو، وفي تلك المجموعة ضمنت كل من إنجلترا وكوسوفو خوض الملحق الأوروبي، في حال فشلا في التأهل إلى اليورو مباشرة، وذلك بفضل تصدرهما مجموعتهما في النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية العام الماضي. وتتألف التصفيات من 10 مجموعات يتأهل الأول والثاني منها مباشرة إلى اليورو.

وعلى الرغم من التاريخ الكبير الذي يتمتع به المنتخبان، فإن مباراة اليوم هي المواجهة الثالثة فقط بينهما، ولأول مرة يتواجهان في منافسة رسمية. وأتت آخر مواجهة بينهما في شهر أغسطس من عام 2008، وحينها تعادلا بنتيجة 2-2 على ملعب ويمبلي، بعدما سجل جو كول هدف التعادل لإنجلترا في آخر دقيقة، وفي تلك المباراة

وعلى الرغم من التاريخ الكبير الذي يتمتع به المنتخبان، فإن مباراة اليوم هي المواجهة الثالثة فقط بينهما، ولأول مرة يتواجهان في منافسة رسمية. وأتت آخر مواجهة بينهما في شهر أغسطس من عام 2008، وحينها تعادلا بنتيجة 2-2 على ملعب ويمبلي، بعدما سجل جو كول هدف التعادل لإنجلترا في آخر دقيقة، وفي تلك المباراة صنع النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام هدفي الأسود الثلاثة، وكانت تلك المباراة هي الخامسة للمدرب الإيطالي فابيو كابيلو على رأس القيادة الفنية للإنجليز. وتعود التشيك للعب على ملعب ويمبلي لخوض مباراة رسمية للمرة الأولى منذ نحو 23 عامًا، وذلك عندما خسرت نهائي يورو 1996 الشهير أمام ألمانيا، بفضل الهدف الذهبي الذي سجله نجم الألمان حينها أوليفر بيرهوف. وتضم كتيبة التشيك في مباراة اليوم 18 لاعبًا، من بينهم اثنان يلعبان في إنجلترا، هما المدافع توماس كالاس الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى مع بريستول سيتي، إضافة إلى ماتيج فيدرا، مهاجم بيرنلي، الذي لم يلعب أساسيا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم سوى 3 مباريات وسجل هدفا وحيدا. Advertisements وتضم قائمة التشيك لاعبا واحدا من الدوري الإسباني واثنين من الدوري الألماني ومثلهما من الدوري الإيطالي، ومن ثم لا تملك كتيبة النجوم التي ضمتها في تسعينيات القرن الماضي. أرقام من المباراة

هذه هي المباراة الثالثة بين المنتخبين، وحققت إنجلترا الفوز في مباراة والتعادل في أخرى. أرقام من المباراةهذه هي المباراة الثالثة بين المنتخبين، وحققت إنجلترا الفوز في مباراة والتعادل في أخرى. لم تخسر إنجلترا في آخر 18 مباراة خاضتها في التصفيات المؤهلة إلى اليورو، محققة في تلك الفترة الفوز في 15 مباراة والتعادل في 3 لقاءات، وحققت الفوز في آخر 10 مباريات على التوالي، وأتت آخر هزيمة أمام كرواتيا في عام 2007. وخسرت إنجلترا مباراة واحدة فقط في 15 مواجهة خاضتها على أرضها تحت قيادة مدربها الحالي جاريث ساوثجيت، محققة معه الفوز في 10 مباريات والتعادل في 4 لقاءات، وأتت تلك الهزيمة بنتيجة 2-1 على يد إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية، وتبلغ نسبة انتصارات الأسود الثلاثة مع ساوثجيت على أرضها 66.7%، وهي رابع أفضل نسبة لمدرب إنجلترا خلف روي هودسون بـ79.2% وفابيو كابيلو بـ76.2% ووالتر وينتربوتوم بـ69%. وحققت التشيك الفوز في آخر مباراتين بنتيجة 1-0، ولم تحقق الفوز في 3 مباريات متتالية منذ شهر أكتوبر من عام 2007. ولم تخسر إنجلترا سوى مباراتين فقط في آخر 23 مباراة خاضتها على أرضها في جميع المسابقات في شهر مارس، محققة الانتصار في 15 مباراة والتعادل في 6 لقاءات، حيث خسرت أمام هولندا بنتيجة 2-1 في عام 2016، وأمام إيطاليا بنفس النتيجة في عام 2002. وسجل نجم إنجلترا هاري كين، 15 هدفًا في آخر 17 مباراة لعبها أساسيا مع الأسود الثلاثة، وذلك على الرغم من عدم تسجيله أي هدف في آخر 6 مباريات. وتعول إنجلترا في مباراة اليوم على نجم بروسيا دورتموند الشاب جادون سانشو، الذي يعد أول إنجليزي يصنع 10 أهداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى هذا الموسم. الغيابات

يغيب عن منتخب إنجلترا في مباراة اليوم كل من ماركوس راشفورد وترينت ألكساندر أرنولد وجون ستونز وفابيان ديلف وروبين لوفتيش تشيك، إضافة إلى لوك شاو بسبب الإصابة. الغياباتيغيب عن منتخب إنجلترا في مباراة اليوم كل من ماركوس راشفورد وترينت ألكساندر أرنولد وجون ستونز وفابيان ديلف وروبين لوفتيش تشيك، إضافة إلى لوك شاو بسبب الإصابة.

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