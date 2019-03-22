بطل أوروبا يستهل حملة الدفاع عن اللقب أمام أوكرانيا

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تبدأ البرتغال مشوارها نحو تكرار إنجاز إسبانيا التاريخي باعتبارها الدولة الوحيدة التي دافعت عن لقب اليورو في التاريح، اليوم، بمواجهة أوكرانيا في تصفيات اليورو

تستقبل بطلة أوروبا البرتغال، نظيرتها أوكرانيا، اليوم الجمعة، على ملعب النور بالعاصمة لشبونة، في تمام الساعة 9:45 مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، والتي تضم إلى جانبهما كلا من صربيا وليتوانيا ولوكسمبورج. ونجح المنتخبان في تصدر مجموعتهما في النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية العام الماضي، ومن ثم ضمنا خوض الملحق المؤهل إلى اليورو في حال فشلا في ضمان التأهل المباشر من تلك التصفيات، وتتألف التصفيات من 10 مجموعات، يتأهل الأول والثاني منها مباشرة إلى اليورو.

البرتغال يعود مدرب المنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس للتعويل على النجم كريستيانو رونالدو للمرة الأولى منذ نهاية مونديال روسيا الأخير، وعلى الرغم من غياب رونالدو عن البرتغال في دوري الأمم الأوروبية، فإن برازيل أوروبا قدمت مستويات مميزة وضمنت تأهلها إلى المرحلة النهائية من البطولة. ووُجدت العديد من الوجوه

البرتغال يعود مدرب المنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس للتعويل على النجم كريستيانو رونالدو للمرة الأولى منذ نهاية مونديال روسيا الأخير، وعلى الرغم من غياب رونالدو عن البرتغال في دوري الأمم الأوروبية، فإن برازيل أوروبا قدمت مستويات مميزة وضمنت تأهلها إلى المرحلة النهائية من البطولة. ووُجدت العديد من الوجوه الجديدة في قائمة البرتغالي في التصفيات الأوروبية، منها لاعب بنفيكا جواو فيلكس، الذي انضم للبرتغال للمرة الأولى، كما ضمت القائمة ديوجو جوتا، لاعب وولفر هامبتون، إضافة إلى دييجو سوزا، لاعب سبورتينج براجا، في الوقت الذي يغيب فيه لاعب سبورتينج لشبونة، برونو فيرنانديز؛ بسبب الإصابة. وتعول البرتغال في مباراة اليوم أيضًا على نجم مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا، المتوقع أن يلعب في مركز الجناح الأيمن، وليس كمتوسط ميدان، كما يلعب مع بيب جوارديولا. أوكرانيا

ضم مدرب أوكرانيا أندري شيفشينكو اللاعب البرازيلي جونيور مورايس إلى قائمته الأخيرة بعد حصوله على جواز السفر الأوكراني، ويستعد مهاجم شاختار لخوض مباراته الدولية الأولى اليوم، بعدما سجل 16 هدفًا في الدوري الأوكراني هذا الموسم. أوكرانياضم مدرب أوكرانيا أندري شيفشينكو اللاعب البرازيلي جونيور مورايس إلى قائمته الأخيرة بعد حصوله على جواز السفر الأوكراني، ويستعد مهاجم شاختار لخوض مباراته الدولية الأولى اليوم، بعدما سجل 16 هدفًا في الدوري الأوكراني هذا الموسم. وتعاني أوكرانيا من بعض المشكلات الهجومية، حيث تضم أرتيم كرافيتش، وهو المهاجم الوحيد الذي يملك في سجله أهدافا دولية في قائمة شيفشينكو. Advertisements وغابت أوكرانيا عن مونديال روسيا الأخير بوجودها خلف كل من أيسلندا وكرواتيا في التصفيات، ولكن بعدها لم تخسر أوكرانيا سوى مباراة واحدة فقط في 11 لقاء، وأتت تلك الهزيمة على يد سلوفاكيا بنتيجة 4-1 في شهر نوفمبر الماضي. وتتطلع أوكرانيا للتأهل إلى كأس الأمم الأوروبية للمرة الثالثة في تاريخها، إذ سبق أن شاركت مرتين من قبل في نسختي 2012 و2016، وودعت البطولتين من دور المجموعات. التشكيل المتوقع

البرتغال: باتريسيو- كانسيلو- بيبي- دياز- روي- بيرناردو- كارفالو- بيزي- جيريرو- أندري سيلفا- رونالدو. التشكيل المتوقعباتريسيو- كانسيلو- بيبي- دياز- روي- بيرناردو- كارفالو- بيزي- جيريرو- أندري سيلفا- رونالدو. أوكرانيا: بياتوف- كارافايف- بوردا- كرفيتسوف- ميكولينكو- تسايجانكوف- مارلوس- ستيبانينكو- مالينوفسكي- زينشينكو- مورايس. أرقام من المباراة

تواجه منتخبا البرتغال وأوكرانيا للمرة الأخيرة في التصفيات المؤهلة إلى مونديال فرنسا 1998، وحينها فاز كل منتخب على الآخر. أرقام من المباراةتواجه منتخبا البرتغال وأوكرانيا للمرة الأخيرة في التصفيات المؤهلة إلى مونديال فرنسا 1998، وحينها فاز كل منتخب على الآخر. ونجحت البرتغال في تصدر مجموعتها الأولى في النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية العام الماضي، بتحقيق انتصارين وتعادلين، وتأهلت إلى الأدوار النهائية، التي ستحتضنها على أرضها الصيف المقبل. وبدورها تصدرت أوكرانيا مجموعتها أيضًا في نفس البطولة، لكن في المستوى الثاني بثلاثة انتصارات وهزيمة وحيدة، لتصعد إلى المستوى الأول من البطولة في النسخة المقبلة. وفي حال نجحت البرتغال في التأهل إلى كأس الأمم الأوروبية وتمكنت من الدفاع عن لقبها الذي توجت به في فرنسا في 2016، ستصبح ثاني دولة تتمكن من الدفاع عن لقبها في اليورو بعد إسبانيا عندما حققت هذا الأمر في 2012 بعد فوزها بيورو 2008. ويعد كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي بتسجيله 85 هدفًا في 154 مباراة دولية.



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