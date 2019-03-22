انت الان تتابع المنتخب الأوليمبى يواجه أمريكا فى إسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ ص

رمضان صبحي

يخوض المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب، مواجهة ودية أمام نظيره الأمريكي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساء، ضمن تحضيرات الفراعنة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتي يسعى خلالها الفراعنة للصعود للأولمبياد للمرة الـ12، حيث شاركت مصر في الدورات الأوليمبية 11 مرة، وكانت أول مشاركة في أولمبياد 1920 بأنتويرب البلجيكية، ولعل آخر ظهور كان في أولمبياد لندن 2012، ولعب المنتخب الأوليمبي 32 مباراة في الأولمبياد، بواقع 10 انتصارات و4 تعادلات و18 هزيمة، وسجل 65 هدفا مقابل استقبال 87 هدفا.

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ودخل الفراعنة في معسكر بإسبانيا، منذ الأحد الماضي، يستمر حتى 27 مارس الحالي، ويشهد خوض مباراتين وديتين أمام منتخبي أمريكا وهولندا، يومي 22 و26 من الشهر ذاته. يشار إلى أن المنتخب الوطني لعب مع نظيره الأمريكي في الأولمبياد مرة وحيدة، وكان ذلك في عام 1984 بلوس أنجلوس، وتعادلا 1-1، وأحرز هدف مصر،