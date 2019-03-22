المنتخب الأوليمبى يواجه أمريكا فى إسبانيا

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٢٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ ص
رمضان صبحي
يخوض المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب، مواجهة ودية أمام نظيره الأمريكي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساء، ضمن تحضيرات الفراعنة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتي يسعى خلالها الفراعنة للصعود للأولمبياد للمرة الـ12، حيث شاركت مصر في الدورات الأوليمبية 11 مرة، وكانت أول مشاركة في أولمبياد 1920 بأنتويرب البلجيكية، ولعل آخر ظهور كان في أولمبياد لندن 2012، ولعب المنتخب الأوليمبي 32 مباراة في الأولمبياد، بواقع 10 انتصارات و4 تعادلات و18 هزيمة، وسجل 65 هدفا مقابل استقبال 87 هدفا.
ودخل الفراعنة في معسكر بإسبانيا، منذ الأحد الماضي، يستمر حتى 27 مارس الحالي، ويشهد خوض مباراتين وديتين أمام منتخبي أمريكا وهولندا، يومي 22 و26 من الشهر ذاته. يشار إلى أن المنتخب الوطني لعب مع نظيره الأمريكي في الأولمبياد مرة وحيدة، وكان ذلك في عام 1984 بلوس أنجلوس، وتعادلا 1-1، وأحرز هدف مصر،
يشار إلى أن المنتخب الوطني لعب مع نظيره الأمريكي في الأولمبياد مرة وحيدة، وكان ذلك في عام 1984 بلوس أنجلوس، وتعادلا 1-1، وأحرز هدف مصر، عماد سليمان.
ويمتلك المنتخب الأوليمبي مجموعة كبيرة من المواهب التي تشارك مع أنديتها في الدوري، أمثال رمضان صبحي وناصر ماهر وكريم نيدفيد في الأهلي، وناصر منسي لاعب بيراميدز، وإمام عاشور لاعب حرس الحدود، ومحمود مرعي وأحمد بيكهام، ثنائي وادي دجلة، وكريم العراقي لاعب المصري، ومحمد صادق لاعب الإسماعيلي، علاوة على صلاح محسن ومصطفى محمد وعمار حمدي وأحمد فتوح وعبد الرحمن مجدي.
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