انت الان تتابع هوكي.. لايتنينج يقلب الطاولة على كارولاينا هوريكانز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ ص
تامبا باي لايتنينج
أحرز تامبا باي لايتنينج أربعة أهداف في الشوط الثالث ليقلب تأخره إلى فوز 6-3 على مستضيفه كارولاينا هوريكانز في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، ومنح ستيفن ستامكوس التقدم للفريق الضيف مبكرا لكن هوريكانز رد بهدفين سريعين عبر نينو نيدررايتر ودوجي هاميلتون، وأدرك تايلر جونسون التعادل للايتنينج قبل 26 ثانية من نهاية الشوط الأول، وأنهى هوريكانز الشوط الثاني متقدما بهدف جوردان ستال، وانتفض لايتنينج برباعية في الشوط الأخير، إذ أدرك أنطوني سيرلي التعادل أولا ثم جعل رايان كالاهان النتيجة 4-3.
وأضاف برايدن بوينت ورايان مكدوناه هدفين ليحسما الفوز السابع على التوالي للايتنينج، ويتصدر لايتنينج، الذي تأهل بالفعل إلى الأدوار الإقصائية، القسم الشرقي برصيد 120 نقطة متقدما بفارق 21 نقطة على بوسطن بروينز الذي تغلب 5-1 على نيوجيرزي ديفلز. وفاز فلوريدا بانثرز 4-2 على أريزونا كايوتس، وانتصر مونتريال
وفاز فلوريدا بانثرز 4-2 على أريزونا كايوتس، وانتصر مونتريال كندينز 4-صفر على نيويورك أيلاندرز، وتفوق سانت لويس بلوز 5-2 على ديترويت رد وينجز، وذلك حسبما أفادت وكالة «رويترز»، اليوم الجمعة.
وكان فيكتور هيدمان قد أحرز هدفًا في الوقت الإضافي ليقود تامبا باي لايتنينج للفوز 5-4 على مستضيفه واشنطن كابيتالز، حامل اللقب، ومنح لارس إيلر التقدم لصاحب الأرض في الشوط الأول، لكن لايتنينج رد بـ3 أهداف في أقل من 7 دقائق من الشوط الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر هوكي.. لايتنينج يقلب الطاولة على كارولاينا هوريكانز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.