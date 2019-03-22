انت الان تتابع هوكي.. لايتنينج يقلب الطاولة على كارولاينا هوريكانز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ ص

تامبا باي لايتنينج

أحرز تامبا باي لايتنينج أربعة أهداف في الشوط الثالث ليقلب تأخره إلى فوز 6-3 على مستضيفه كارولاينا هوريكانز في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، ومنح ستيفن ستامكوس التقدم للفريق الضيف مبكرا لكن هوريكانز رد بهدفين سريعين عبر نينو نيدررايتر ودوجي هاميلتون، وأدرك تايلر جونسون التعادل للايتنينج قبل 26 ثانية من نهاية الشوط الأول، وأنهى هوريكانز الشوط الثاني متقدما بهدف جوردان ستال، وانتفض لايتنينج برباعية في الشوط الأخير، إذ أدرك أنطوني سيرلي التعادل أولا ثم جعل رايان كالاهان النتيجة 4-3.

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وأضاف برايدن بوينت ورايان مكدوناه هدفين ليحسما الفوز السابع على التوالي للايتنينج، ويتصدر لايتنينج، الذي تأهل بالفعل إلى الأدوار الإقصائية، القسم الشرقي برصيد 120 نقطة متقدما بفارق 21 نقطة على بوسطن بروينز الذي تغلب 5-1 على نيوجيرزي ديفلز. وفاز فلوريدا بانثرز 4-2 على أريزونا كايوتس، وانتصر مونتريال