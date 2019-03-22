انت الان تتابع أبطال العالم في نزهة أمام مولدوفا بتصفيات اليورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يستهل بطل العالم فرنسا التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020 اليوم بمواجهة مولدوفا، في مباراة تبدو في المتناول لرجال ديديه ديشامب الذين وصلوا إلى نهائي يورو 2016 على أرضهم

يرحل بطل العالم المنتخب الفرنسي لمواجهة منتخب مولدوفا اليوم في تمام الساعة 9:45 مساء على ملعب زيمبرو، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، وتضم تلك المجموعة إلى جانبهما كلا من أيسلندا وتركيا وألبانيا وأندورا، وتأمل فرنسا في تحقيق نتائج مميزة لتعويض خيبة الأمل الكبيرة بالفشل في التأهل إلى المرحلة النهائية من النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية العام الماضي باحتلال المركز الثاني خلف منتخب هولندا، كما تبحث فرنسا عن تعويض خيبة أمل خسارة نهائي اليورو الأخير على أرضها أمام البرتغال.

أرقام من المباراة اهتزت شباك مولدوفا بهدفين فقط في آخر 6 مباريات، بينما فشلت فرنسا بعد تتويجها بكأس العالم في روسيا الصيف الماضي، في التسجيل في مباراتين من 4 لقاءات خاضتها، وكان ذلك بالتعادل السلبي أمام ألمانيا والخسارة 2-0 أمام هولندا في دوري الأمم الأوروبية. ويتطلع مهاجم فرنسا أوليفيه جيرو إلى معادلة



اهتزت شباك مولدوفا بهدفين فقط في آخر 6 مباريات، بينما فشلت فرنسا بعد تتويجها بكأس العالم في روسيا الصيف الماضي، في التسجيل في مباراتين من 4 لقاءات خاضتها، وكان ذلك بالتعادل السلبي أمام ألمانيا والخسارة 2-0 أمام هولندا في دوري الأمم الأوروبية. أرقام من المباراةاهتزت شباك مولدوفا بهدفين فقط في آخر 6 مباريات، بينما فشلت فرنسا بعد تتويجها بكأس العالم في روسيا الصيف الماضي، في التسجيل في مباراتين من 4 لقاءات خاضتها، وكان ذلك بالتعادل السلبي أمام ألمانيا والخسارة 2-0 أمام هولندا في دوري الأمم الأوروبية. ويتطلع مهاجم فرنسا أوليفيه جيرو إلى معادلة رقم المهاجم السابق للديوك ديفيد تريزيجيه الذي يملك في رصيده 34 هدفًا، حيث يبتعد عنه بهدف وحيد. وبإمكان حارس فرنسا هوجو لوريس تخطي رقم زين الدين زيدان الخاص بخوضه 108 مباريات دولية، في قائمة أكثر اللاعبين تمثيلًا للمنتخب الفرنسي. لم يسبق أن تواجه المنتخبان من قبل في أي منافسات رسمية، وفي آخر 5 مباريات حققت مولدوفا الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما وخسرت لقاء وحيدا، بينما حققت فرنسا في آخر 5 مباريات الفوز في 3 مباريات والتعادل في لقاء وحيد والخسارة في آخر. مولدوفا مولدوفا فشلت مولدوفا في تحقيق أي انتصار في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2016 والتي أنهتها بجمع نقطتين فقط، وتأمل في تحسين نتائجها في التصفيات هذه المرة، خاصة أنها قدمت نتائج باهتة أيضًا في دوري الأمم الأوروبية في المجموعة الثانية بالمستوى الرابع، حيث أنهت المجموعة بانتصارين من 6 لقاءات، وفشلت في الوصول إلى صدارة المجموعة التي ذهبت إلى بيلاروسيا. ويبدو أن العلامة البارزة التي خرجت بها مولدوفا من مشاركتها في دوري الأمم الأوروبية، هو اهتزاز شباك الفريق بـ5 أهداف في 6 مباريات، وهي القوة الدفاعية التي تأمل في التحلي بها في تصفيات اليورو التي تنطلق اليوم. Advertisements فرنسا فرنسا من المنتظر أن يحافظ مدرب فرنسا ديديه ديشامب على أسلوب لعبه 4-2-3-1، وهي الطريقة التي مكنته من التتويج بلقب كأس العالم الأخيرة، وبعد إخفاق دوري الأمم الأوروبية، يرغب ديشامب في إرسال رسالة إلى الخصوم مفادها أن أبطال العالم هم المرشحون الأبرز للفوز بلقب اليورو المقبل. ولم يسجل مهاجم فرنسا أوليفيه جيرو أي هدف في تتويج فرنسا بلقب المونديال الماضي، ولكنه نجح في تسجيل هدف وحيد في دوري الأمم الأوروبية في الفوز على هولندا بنتيجة 2-1، كما سجل أيضًا في الفوز على أوروجواي وديًا، وبالتالي عليه أن يقدم ما هو أكثر من ذلك إن أراد الوجود في قائمة فرنسا باليورو المقبل، خاصة أنه سيبلغ من العمر حينها 33 عامًا. ولم تواجه فرنسا أي منتخب خارج المصنفين الـ15 الأوائل عالميًا، منذ مواجهة بيرو في دور المجموعات من المونديال الماضي، حيث خاضت منذ ذلك الحين 11 لقاء حققت خلالها الفوز في 7 مباريات وخسرت لقاء وحيدا. التشكيل المتوقع

مولدوفا: ناماسكو- جاردان- بوسماك- كراكيون- ريابتشيك- أيونيتا- كارب- أنتونيوك- كوكيتش- ساندو- دامسكان. التشكيل المتوقعناماسكو- جاردان- بوسماك- كراكيون- ريابتشيك- أيونيتا- كارب- أنتونيوك- كوكيتش- ساندو- دامسكان. فرنسا: لوريس- بافارد- فاران- أومتيتي- دين- كانتي- بوجبا- مبابي- جريزمان- ليمار- جيرو. وفيما يلي مواعيد باقي مباريات اليوم في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020:

بلغاريا X الجبل الأسود الساعة 7:00 مساء. وفيما يلي مواعيد باقي مباريات اليوم في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020:بلغاريا X الجبل الأسود الساعة 7:00 مساء. إنجلترا X التشيك الساعة 9:45 مساء. البرتغال X أوكرانيا الساعة 9:45 مساء. لوكسمبورج X ليتوانيا الساعة 9:45 مساء. ألبانيا X تركيا الساعة 9:45 مساء. أندورا X أيسلندا الساعة 9:45 مساء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبطال العالم في نزهة أمام مولدوفا بتصفيات اليورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.