الان تتابع السلطات المجرية تُسلم مقرصن «فوتبول ليكس» للبرتغال والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لشبونة- الخليج 365:
أفاد مسؤولون برتغاليون أن المقرصن المرتبط بتسريبات “فوتبول ليكس”، روي بينتو، في طريقه إلى لشبونة بعد تسليمه من المجر.
كشف متحدث باسم مكتب النائب العام من المقرر وصوله اليوم بعدما وافقت محكمة مجرية أوائل الشهر الحالي على تسليمه إلى بلاده عقب توقيفه في يناير الماضي، تنفيذاً لمذكرة توقيف أوروبية صادرة عن السلطات البرتغالية، لارتباط اسمه بتسريبات “فوتبول ليكس”، وسرقة رسائل إلكترونية داخلية لنادي بنفيكا البرتغالي.
وتتهم النيابة العامة البرتغالية بينتو، المقيم في العاصمة المجرية بودابست، بـ”محاولة الابتزاز الشديد، الوصول غير المشروع وسرقة البيانات من بعض المؤسسات بما في ذلك الدولة”.
ويتهم بينتو بسرقة رسائل إلكترونية داخلية لبنفيكا استخدمها مسؤولون في غريمه التقليدي بورتو لاتهامه بقضية محاولة السيطرة على الحكام في الدوري البرتغالي.
وكانت تسريبات “فوتبول ليكس” كشفت عن نظام التهرب الضريبي المتبع في عالم كرة القدم، وخصوصاً في قضية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما كان يدافع عن ألوان نادي ريال مدريد.
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