شكرا لقرائتكم خبر عن ماركا: «زيدان يسحر النجوم..إنه كالمغناطيس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تركز اهتمام الصحف الإسبانية الصادرة اليوم (الجمعة) على تأثير شخصية زين الدين زيدان العائد لتدريب فريق ريـال مدريد في نجاح إدارة النادى في حسم الصفقات المطلوبة لاعادته لمنصات التتويج.

وقالت صحيفة «ماركا»: «إنه كالمغناطيس».وأضافت: «زيدان يسحر الجلاكتيكوس، وريـال مدريد يستغل سحر زيزو لجذب لاعب سوبر يقود المشروع».

وتابعت: «هازارد صرح: زيدان هو قدوتي وبفضله بدأت لعب كرة القدم، ومبابي قال: زيدان هو قدوتي وجعلني أحب كرة القدم، وبوجبا: مدريد هو حلم لكل لاعب خاصًة في وجود زيدان».

أما صحيفة «موندو ديبورتيفو» فاهتمت بصفقات برشلونة وخرجت بعنوان: «الظهير واللغز الأخير».وأضافت: «برشلونة أمام الاختيار النهائي للتعاقد مع ظهير بديل لجوردي ألبا».

ومضت الصحيفة تقول: «أليكس وألبيرتو مورينو، مونريال، وفيليبي لويس يملكون المواصفات المطلوبة ومتاحين أمام البارسا و3 منهم تنتهي عقودهم في الصيف».

وسارت صحيفة «سبورت» على نفس المنوال بالاهتمام باخبار البارسا وقالت: «اجتماع من أجل كوتينيو».وأضافت: «برشلونة ووكلاء كوتينيو يجتمعون للحديث عن موقف اللاعب، ويؤجلون البت في مستقبله لمدة شهر».

وتابعت: «برشلونة متأكد من استعادة كوتينيو الذي يعرفه، لكن في حال وضعه في السوق فإن عملية البيع لا يمكن أن تقل عن 100 مليون يورو».

وعن آخر المرشحين للانضمام للفريق قال: «يوفيتش يتألق وسعره يرتفع».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماركا: «زيدان يسحر النجوم..إنه كالمغناطيس» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.