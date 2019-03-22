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المنتخب الأوليمبي يواجه نظيره الأمريكي ودياً الليلة

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه المنتخب المصري الأوليمبي نظيره الأمريكي ودياً في السادسة من مساء الجمعة في إطار برنامج الإعداد لنهائيات الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عاما والتي ستقام في مصر في شهر نوفمبر المقبل، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

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واختتم المنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم، مساء الخميس، تدريباته خلال معسكره في إسبانيا.


جاء مران المنتخب اليوم خفيفا، واستغرق ساعة واحدة، اطمأن خلاله شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، علي جاهزية جميع اللاعبين، قبل اختيار التشكيل المناسب للقاء الغد، فيما اختتم المران بتدريب اللاعبين علي تسديد ركلات الجزاء.

وأكد شوقي غريب، رغبته في منح جميع اللاعبين المتواجدين في معسكر المنتخب الأولمبي في إسبانيا، فرصة المشاركة في المباراتين الوديتين أمام كل من منتخبي أمريكا وهولندا.

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