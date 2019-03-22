شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..مواجهات دور الثمانية ببطولة أفريقيا لسيدات الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام، الجمعة، مباريات دور الثمانية ببطولة أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة المقامة حاليًا على صالاتي النادي الأهلي بالجزيرة.

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يذكر أن جميع الفرق حصلت على راحة اليوم من المباريات..ومن المقرر أن تفتتح المباريات غدًا بمواجهة المجمع الجزائري مع الجمارك النيجيري في تمام الساعة الثانية ظهرًا ثم مباراة قرطاج التونسي وفاب الكاميروني في الرابعة عصرًا يليها مباراة سبورتنج المصري والأنابيب الكيني في السادسة مساءً وأخيرًا الأهلي والشمس في الثامنة مساءً في مباراة مصرية خالصة.

وتقام جميع مباريات دور الثمانية على صالة الأمير عبدالله الفيصل..فيما ستقام غدًا مباريات تحديد المراكز من 9-16 على صالة الشهداء.

يذكر أن فريق جامعة نكومبا الأوغندي جاء في المركز الـ17 والأخير بالبطولة بعد أن احتل المركز الخامس بالمجموعة الرابعة برصيد نقطتين.