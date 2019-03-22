أبرز العناوين التي جاءت في كبرى الصحف الأوروبية

أتينا لكم بأبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الألمانية أو الإنجليزية أو الإيطالية أو الأسبانية أو الفرنسية.

الصحافة الإنجليزية

باريس يسعى لصفقة مجانية في مانشستر

يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لإبرام صفقة مجانية مع أندير هيريرا لاعب مانشستر يونايتد، حيث ينتهي تعاقد لاعب الفريق الأحمر بنهاية الموسم الحالي.

ويحاول يونايتد تجديد عقد اللاعب الإسباني، لكن سان جيرمان عرض على اللاعب راتباً إسبوعياً قدر بـ150 ألف إسترليني وعقد لمدة 3 مواسم.

ميرور

راشفورد يغادر مصاباً

غادر الإنجليزي الشاب ماركوس راشفورد معسكر منتخب إنجلترا مصاباً، ليعد هو اللاعب السادس الذي يغيب عن فريق ساوثجيت للإصابة.

راشفورد تعرض للإصابة في الكاحل، ليسمح له مدربه بالخروج من المعسكر لتلقي العلاج والحصول على الراحة.

ليفربول إيكو

كاريوس قد يعود إلى ليفربول

قد يعود الحارس الألماني كاريوس إلى صفوف ليفربول الصيف المقبل، لو نجح في قطع إعارته مع فريقه التركي الحالي بيشكتاش.

الحارس الألماني يلعب في صفوف بيشكتاش معاراً لمدة موسمين، لكنه لم يجد راحة مع ناديه الجديد، حيث يرغب الطرفين في إنهاء العقد، لكن لابد من موافقة ليفربول.

ديلي ميل

أرسنال في دبي من أجل مواجهة النصر

توجه فريق أرسنال إلى دبي لمواجهة ودية مع فريق النصر الإماراتي الذي يضم بين صفوفه نجم مانشستر سيتي السابق اللاعب ألفارو نيجريدو.

أرسنال يسعى للاستفادة من الطقس الدافئ خلال فترة التوقف الدولي، وضم بين صفوف في رحلة الإمارات 23 لاعباً، من بينهم بعض المصابين للاستشفاء.

الصحافة الإسبانية

ماركا

حكم الفيديو صحح 77 خطأ في الليجا

قال فيلاسكو كاربايو رئيس اللجنة التقنية للحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بأن دخول حكم الفيديو لليجا استطاع أن يتدخل في القرارات 80 مرة في البطولة خلال الموسم الحالي، وتمكن من تصحيح 77 خطأ.

وأوضح فيلاسكو بأن الموسم الحالي شهد انخفاض في معدل إدعاء السقوط بنسبة 70%، وتسبب في درجة أعلى من العدل في كرة القدم الإسبانية.

آس

5 بدلاء محتملين لفاران في الريال

أبدى رافائل فاران مدافع ريال مدريد رغبته في الرحيل عن الفريق خلال الصيف القادم من أجل البحث عن تجربة جديدة في مسيرته، وهو جعل النادي ينظر إلى الخياراة المتاحة في حالة رحيل اللاعب.

ويتابع ريال مدريد 5 عناصر وهم: ماتياس دي ليخت لاعب أياكس أمستردام، ماريو هيرموسو، لاعب اسبانيول، كاليدو كوليبالي مدافع نابولي، وسكرينيار مدافع انتر ميلان.

سبورت

سياسة سان جيرمان لتدمير البرسا

لم تغفر ولا تنسى إدارة باريس سان جيرمان حتى الوقت الحالي العلاقة المتوترة مع برشلونة عقب مجموعة الصراعات خلال المواسم الماضية، بداية من غضب ناصر الخليفي رغبة الفريق الكتالوني في ضم تياجو سيلفا، ماركيتيوس، فيراتي، ورابيو وصولًا إلى التفوق في المفاوضات مع فرانكي دي يونج.

ويتبع سان جيرمان في الوقت الحالي سياسة من أجل تدمير البرسا من خلال الدخول في مفاوضات مع كل لاعب يرغب الفريق الكتالوني في التعاقد معه بداية من دي يونج الذي فضل برشلونة، وصولًا إلى دي ليخت مدافع أياكس أمستردام ولوكا يوفيتش لاعب انتراخت فرانكفورت من أجل رفع تكلفة حسم الصفقة.

موندو ديبورتيفو

الحرب الباردة بين نوير وتير شتيجن

يعيش الثنائي الألماني لحراسة المانشافت حرب باردة بينهما في الفترة الماضية، ظهرت ملامحها خلال مواجهة صربيا الودية، حيث لم يكن هناك مصافحة بينهما أثناء التبديل خلال اللقاء الذي أقيم يوم الأربعاء.

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وبدأت الأزمة بين الثنائي منذ الموسم الماضي حيث راهن المدير الفني يواكيم لوف على مانويل نوير من أجل المشاركة في كأس العالم بالرغم من الغياب لفترة طويلة بسبب الإصابة ووجود تير شتيجن في حالة جيدة مع برشلونة.

الصحافة الإيطالية

كالتشيو ميركاتو

عقوبة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن معاقبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس بغرامة مالية قدرها 20 ألف يورو.

وكان رونالدو قد احتفل من خلال إشارة لجماهير أتلتيكو بعد الفوز عليهم بدوري الأبطال واستنسخ احتفال مدرب أتلتيكو دييجو سيميوني.

وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي اكتفى بمعاقبة اللاعب ماليًا بتهمة سوء السلوك، دون أي إيقاف وهي نفس عقوبة سيميوني بعد الاحتفال نفسه عقب الفوز على يوفنتوس في مباراة الذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال.

لا جازيتا ديللو سبورت

إيكاردي يعود

ذكرت الصحيفة أن اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي عاد من جديد لتدريبات إنتر ميلان بعد فترة من الغياب وصلت إلى 6 أسابيع.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب خاض التدريبات مع المجموعة كما أنه عقد جلسة مع ماروتا وإدارة النادي.

وكانت أزمة قد نسبت بين اللاعب وإدارة النادي مما جعل التقارير تؤكد أن رحيل إيكاردي عن النادي وشيك.

الصحافة الألمانية

بيلد

عودة خضيرة بعد جراحة القلب

بدأ الألماني سامي خضيرة نجم يوفنتوس الإيطالي، في العودة لتدريبات فريقه، بعد شهر واحد من إجرائه جراحة في القلب.

ويغيب خضيرة منذ 6 مارس الماضي، حيث خضع لجراحة قسطرة في القلب، بعد شكواه من عدم انتظام ضربات القلب.

كيكر

السبب الحقيقي لعقوبة بن طالب

كشفت صحيفة كيكر الألمانية، عن الأسباب الحقيقة وراء عقوبة الجزائري نبيل بن طالب لاعب شالكه الألماني، بالاستبعاد من الفريق الأول والتدريب مع الرديف.

وقالت الصحيفة الألمانية أن بن طالب غاب عن مواجهة لايبزيج، بسبب تواجده مع زوجته في المستشفى خلال الـ3 أشهر الأخيرة، ونسي إرسال رسالة نصية وشرح الموقف لإدارة فريقه.

ونشر بن طالب صورة له عبر انستجرام مع توأمه الجديد حديثي الولادة، مذيلا إياها بعبارة: "أفضل شيء يمكن أن يحدث لي في حياتي"

الصحافة الفرنسية

فرانس فوتبول

فخ مولدوفا

حذر هوجو لوريس قائد منتخب فرنسا وحارس مرمى الديوك، من فخ مباراة مولدوفا، محذرا زملائه من خيبة الأمل من تلك المباراة.

وقال لوريس في تصريحات عشية المباراة، إن منتخب بلاده لم يكن لديه الوقت الكافي للتحضير للباراة، محذرا من التقليل من شأن خصمه.

وأشار حارس توتنهام، إلى التحذير الذي تلقاه الديوك من التعادل أمام أيسلندا وديا، والخسارة أمام هولندا بهدفين نظيفين، مطالبا زملائه بالجدية في المباراة والتأهل السريع لأمم أوروبا 2020.

ليكيب

التشكيل المتوقع لفرنسا أمام مولدوفا

ينوي ديديه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي، الدفع بالثنائي كينجسلي كومان، وصامويل أومتيتي، بشكل أساسي في مباراة مولدوفا بتصفيات أمم أوروبا.

وسيبدأ كومان على الجانب الأيسر، في تشكيل الديوك، مع بقاء ماتويدي على مقاعد البدلاء.

وسيلعب أومتيتي قلب الدفاع بجانب فاران في قبل الدفاع، على أن يقود الثلاثي جريزمان، ومبابي وجيرو الهجوم الفرنسي.