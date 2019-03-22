ملايين بايرن ميونخ تتصدر صحف ألمانيا

تعددت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الجمعة، حيث جاء على رأسها، المبلغ الذي رصده نادي بايرن ميونخ، لإبرام مجموعة من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وخرجت صحيفة "بيلد" بعنوان "نوير في المرمى ضد هولندا"، في إشارة إلى عزم يواكيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، الاعتماد على الحارس مانويل نوير في تشكيلة المانشافت الأساسية في مباراة الأحد المقبل.

أما صحيفة "Abendzeitung" خرجت بعنوان "بايرن ميونخ يخصص 300 مليون يورو للانتقالات"، في إشارة للمبلغ القياسي المرصود من النادي البافاري في الميركاتو الصيفي المقبل.

أما صحيفة "WAZ" ألقت الضوء على ارتداء إلكاي جوندوجان، شارة قيادة المنتخب الألماني بعد أشهر قليلة من الأزمة السياسية التي تسبب فيها رفقة مسعود أوزيل، بصورة مع الرئيس التركي.