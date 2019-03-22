شكرا لقرائتكم خبر عن «الانضباط» توضح للأندية آلية الحصول على أسباب منطوق القرار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)

أكدت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن لائحة لانضباط والأخلاق وفق المادة (125) قد أشارت إلى أنه يجوز للجان القضائية أن تصدر منطوق القرار من دون إصدار أسبابه، وأن على الطرف الراغب بالحصول على أسباب منطوق القرار أن يتقدم بطلب خطي خلال 5 أيام من تاريخ الإخطار بالقرار.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته اليوم (الجمعة) تعقيباً على ما أثير خلال الأيام الماضية حول الإجراءات القانونية بشأن الاحتجاج المقدم من قبل عدد من الأندية على مشاركة لاعبين تم قيدهم كهواة: «تفيد اللجنة بأن المادة 125 لم تحدد فترة زمنية لتسليم أسباب القرار إذ ترك ذلك إلى الصلاحيات التقديرية للجنة، مع الأخذ بالاعتبار أن القيد الزمني للاستئناف يبدأ من تاريخ تسليم أسباب القرار».

ولفتت اللجنة إلى أن الآلية التي تعتمدها هي ذاتها المعمول بها في لائحة الانضباط للاتحاد الدولي لكرة القدم في المادة (116)، وكذلك في لائحة الانضباط والأخلاق للاتحاد الآسيوي في كرة القدم في المادة (111)، مؤكدة ثقتها في الخطوات التي تم اتخاذها مع تقديرها لما تم طرحه أو تداوله بهذا الخصوص.