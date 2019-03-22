شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد موعد تدريب الفريق الوحيد فى النيجر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم، عن وصول بعثة المنتخب الوطنى إلى نيامى عاصمه النيجر فى مساء أمس، بعد رحلة استغرقت 6 ساعات ونصف، حيث كان فى استقبالها السفير المصرى وتمت إجراءات الخروج بسهولة.

Advertisements

ويعقد صباح اليوم الاجتماع الفنى المباراة بحضورالمهندس إيهاب لهية مدير المنتخب، ليتم الاتفاق على موعد تدريب الفريق الوحيد.