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شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد موعد تدريب الفريق الوحيد فى النيجر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم، عن وصول بعثة المنتخب الوطنى إلى نيامى عاصمه النيجر فى مساء أمس، بعد رحلة استغرقت 6 ساعات ونصف، حيث كان فى استقبالها السفير المصرى وتمت إجراءات الخروج بسهولة.
ويعقد صباح اليوم الاجتماع الفنى المباراة بحضورالمهندس إيهاب لهية مدير المنتخب، ليتم الاتفاق على موعد تدريب الفريق الوحيد.
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