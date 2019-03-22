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شكرا لقرائتكم لقب جديد يُقرب ساديو مانى من محمد صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حطم محمد صلاح وساديو مانى لاعبى ليفربول الإنجليزى، الرقم القياسى المسجل منذ 36 عاما باسم الثنائى إيان راش وكينى دالجليش، حيث نجح فى الحصول على لقب أول ثنائى يسجلان 20 هدفا أو أكثر فى موسمين متتالين لفريق ليفربول بجميع المنافسات.
وبهدف ساديو مانى أمام فولهام الأحد الماضى، نجح فى معادلة رقم صلاح كهداف للريدز هذا الموسم برصيد 20 هدفا فى جميع المنافسات، كما جعله ذلك الهدف هو وصلاح أول ثنائى يسجلان 20 هدفا أو أكثر فى موسمين متتالين لفريق ليفربول بجميع المنافسات، وذلك بعد أن سجل مانى 20 هدفا وصلاح 44 هدفا فى الموسم الماضى ليساهما فى وصول الريدرز لنهائى دورى أبطال أوروبا.
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