شكرا لقرائتكم مدرب الزمالك الأسبق: لن أرحل عن تدريب اسكتلندا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تجاهل أليكس ماكليش، مدرب اسكتلندا، أسئلة عن إمكانية إقالته بعد الهزيمة بنتيجة (3-0)، على يد كازاخستان فى افتتاح تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 أمس الخميس.

وحققت كازاخستان التى تحتل المركز 117 فى تصنيف الاتحاد الدولى (الفيفا) الفوز بفضل هدفين فى أول عشر دقائق وأضافت الثالث بعد الاستراحة.

وأبلغ ماكليش الصحفيين عند سؤاله عن احتمالية أن تؤدى النتيجة إلى رحيله، قائلًا::أنا جيد فى قلب الأوضاع، سأستمر فى عملى، يكفينى القول إننى لن انساق إلى هذا السؤال".

وأضاف المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، "لا أصنف الهزائم، أفكر فيها ثم أتجاوزها، أشعر بخيبة أمل بعد الخسارة لكنى جيد فى قلب الأوضاع، ومع تبقى 9 مباريات تملك اسكتلندا فرصة تجاوز الهزيمة".

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وتابع ماكليش: "لا أفقد الأمل سوى عندما ينتهى الأمر، تجاوزنا الأداء السيء فى دورى الأمم الأوروبية وهذا ما يجب فعله بعد هذه المباراة".

وأردف: "سيعود بعض اللاعبين الأكثر خبرة إلى تشكيلة اسكتلندا، بالتأكيد نحن بحاجة إلى تشكيلة قوية لو أردنا تحقيق نتائج جيدة فى التصفيات".

وضمنت اسكتلندا مكانها فى ملحق تصفيات بطولة أوروبا 2020 بعد نتائجها فى دورى الأمم.

ويحل فريق المدرب ماكليش ضيفًا على سان مارينو فى المباراة المقبلة فى المجموعة التاسعة التى تضم بلجيكا وقبرص وروسيا أيضًا.