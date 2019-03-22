شكرا لقرائتكم ديبالا مقابل صلاح.. يوفنتوس يستهدف صفقة تبادلية لضم الفرعون المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت صحيفة "توتو مريكاتو" الإيطالية، أن نادى يوفنتوس يسعى للتعاقد مع محمد صلاح نجم منتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فى صفقة تبادلية مع نادى ليفربول الإنجليزى.

ذكرت الصحيفة أن فابيو باراتيتشى المدير الرياضى لنادى يوفنتوس، يخطط للتعاقد مع محمد صلاح بجانب الاستغناء عن خدمات المهاجم الأرجنتينى باولو ديبالا لصفوف ليفربول.

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وأضافت الصحيفة أن نادى يوفنتوس يسعى للتعاقد مع جناح بمواصفات اللاعب الهداف لمساندة كريستيانو رونالدو فى خط الهجوم، حيث ترى إدارة يوفنتوس أن محمد صلاح يضم تلك المواصفات.

وتحدثت الصحيفة ذائعة الصيت فى إيطاليا، أن باولو ديبالا سيكون خارج حسابات يوفنتوس فى الموسم المقبل حتى فى حال رحيل ماسيمليانو أليجرى عن تدريب "البيانكونيرى” الصيف المقبل، فى ظل تراجع دور اللاعب الارجنتينى منذ التعاقد مع كريستيانو رونالدو بجانب تراجع معدلاته التهديفية.

وقالت الصحيفة إن يوفنتوس كان يسعى للتعاقد مع محمد صلاح بعد تألقه مع فيورنتينا، قبل أن ينجح روما فى خطف النجم المصرى، مشيرة إلى أن إدارة النادى الإيطالى تعتزم إبرام صفقات من العيار الثقيل الصيف المقبل.