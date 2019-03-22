شكرا لقرائتكم سان جيرمان يهدد بقاء هيريرا مع اليونايتد بـ173 ألف استرلينى أسبوعيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يهتم نادى باريس سان جيرمان الفرنسى بالتعاقد مع أندير هيريرا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزى فى الصيف المقبل، لتدعيم صفوفه.

ورغم تجديد عقد هيريرا مع مانشستر يونايتد، إلا أن إغراءات PSG قد تهدد بقاء اللاعب فى قلعة أولد ترافورد.

كشفت صحيفة صن البريطانية أن باريس سان جيرمان رصد 173 ألف جنيه استرلينى كراتب أسبوعى من أجل ضم هيريرا فى الصيف، وهو ما قد يكون صعب رفضه من قبل اللاعب.

وصول أولى جونار سولشاير لقيادة اليونايتد بعد إقالة جوزيه مورينيو سمح بإعادة اكتشاف دور مهم هيريرا من جديد مع الشياطين الحمر، لكن عرضاً من باريس سان جيرمان قد يغريه للرحيل عن الأولد ترافورد.