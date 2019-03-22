شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يستعد لإنبى فى غياب يانوفيسكى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ فريق الإسماعيلى اليوم الجمعة، تدريباته استعدادا للقاء إنبى فى غياب البلجيكى سيدومير المدير الفنى للفريق، الذى حصل على إجازة قصيرة للسفر لبلاده عقب وداع الدراويش لدورى أبطال أفريقيا من دور المجموعات.

ويحل الدراويش ضيفا على الفريق البترولى يوم 29 مارس الجارى، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدورى المصرى الممتاز.

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وكان المدير الفنى البلجيكى سيدومير يانيفسكى، قد طالب بتقديم موعد المران للمستبعدين 24 ساعة، حيث قاد البرازيلى “كارلوس هينريكى” مخطط أحمال الإسماعيلى تدريبات اللاعبين المستبعدين، التى أقيمت أمس على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية، وشارك فى المران مجموعة من اللاعبين التى لم تشارك فى المباريات الأخيرة سواء للإصابة أو لأسباب فنية، حيث تركز على مجموعة من الجمل الفنية قبل أن يتطرق لتدريبات بدنية.

وشهد المران الذى أقيم أمس تواجد أحمد قناوى المدرب العام بجانب ناصر هريدى وإسلام محسن عضوا الجهاز الطبى، حيث أشرف الأول على تدريبات محمود متولى مدافع الفريق فى الجيم.

ويعانى متولى من شد بالعضلة الأمامية، حيث يخوض برنامج تأهيلى مكثف سعيا لاستعادة جاهزيته قبل مواجهة انبى.