شكرا لقرائتكم مختار مختار يجتمع مع بديل عامر عامر لتجهيزه لمباريات الإنتاج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى، جلسة مع أحمد يحيى حارس مرمى فريقه فى محاولة لتجهيزه نفسياً ومعنوياً، للمشاركة بشكل أساسى بعد إصابة زميله عامر عامر مع الفراعنة.

وأكد مختار لحارس فريقه أنه يثق فى إمكانياته وقدرته على حراسة مرمى الفريق، فى ظل الخبرات التى اكتسبها إبان وجوده حارساً لمرمى سموحة.

كان عامر عامر قد تعرض للإصابة فى مران المنتخب وكشفت الأشعة التى خضع لها الحارس عن إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، ليقرر الجهاز الطبى للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا إعفاءه من السفر إلى النيجر، وأجرى عامر الجراحة ليتأكد غيابه عن الملاعب لمدة 4 شهور وهو ما اصاب الجهاز الفنى للفريق بصدمة نظراً لأهمية عامر عامر مع الفريق.

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وقدم عامر عامر صاحب الـ32 عامًا موسمًا رائعًا فى الدورى ونجح مسئولو الانتاج الحربى فى تمديد تعاقد الحارس لمدة موسمين.

ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة إنبى فى الثانى من أبريل المقبل ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 33 هدفًا.