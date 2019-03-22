شكرا لقرائتكم تشكيل المنتخب الأولمبى المتوقع أمام أمريكا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، على تشكيل الفراعنة فى مواجهة أمريكا الودية، المقرر إقامتها فى السادسة من مساء اليوم، ضمن منافسات الدورة الودية التى يشارك بها الفراعنة الصغار حاليا فى أسبانيا، ضمن برنامج الإعداد لبطولة أمم افريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. ويعد التشكيل الأقرب للمنتخب كالتالى: حراسة المرمى: عمر رضوان. Advertisements خط الدفاع: محمود مرعى وأسامة جلال وأحمد رمضان بيكهام. خط الوسط: أكرم توفيق وكريم نيدفيد وأحمد حمدى وناصر ماهر. خط الهجوم: رمضان صبحى ومحمد صادق وناصر منسى.

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