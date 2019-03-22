شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يخوض وديتين فى الإسكندرية استعداداً للنجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للداخلية، بقيادة علاء عبد العال، على خوض مباراتين وديتين خلال معسكر الإسكندرية لم يتحدد طرفاها بعد.

وكان فريق الداخلية قد دخل فى معسكر مغلق بالإسكندرية لمدة أسبوع، بدءا من الخميس الماضى، استعدادا لمواجهة فريق النجوم بالدورى العام.

ويستغل الداخلية فترة توقف مسابقة الدورى لارتباط المنتخب الأول بمباراتى النيجر فى تصفيات أمم أفريقيا ونيجيريا الودية فى الاستعداد لمواجهة النجوم فى 31 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر المسابقة، والتي يستضيفها استاد بتروسبورت.

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ويحتل الداخلية المركز الـ16 بجدول مسابقة الدورى العام، برصيد 24 نقطة، حصدها الفريق من 4 انتصارات و12 تعادلا و10 هزائم، ولم يتذوق الداخلية طعم الانتصارات منذ أكثر من 173 يوما، حيث كان الفوز الأخير للداخلية بهدف نظيف على مصر المقاصة في الدور الأول من الدورى.

وكان فريق الداخلية قد تعادل سلبياً أمام مصر المقاصة فى المباراة الأخيرة التى خاضها بالدورى العام، قبل أن يتعرض للخسارة ودياً بهدف نظيف أمام الفريق الفيومى، فى المباراة التى جمعت الفريقين الثلاثاء الماضى على أحد الملاعب الفرعية بالدفاع الجوى.