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27 مارس انطلاق ربع نهائى سوبر السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن موعد انطلاق منافسات ربع نهائى بطولة دورى السوبر، لترتيب الفرق من الاول إلى الثامن، ومن المقرر أن تقام المنافسات على يومى 27 و 28 مارس الجارى بملاعب الأندية.

يذكر أن بطولة الدورى المرتبط توج بها فريق الأهلى سيدات ورجال، وفيما يخص بطولة الكأس رجال فتوج به فريق الجزيرة.

وتقام بطولة الدورى هذا الموسم بنظام البلاى أوف بأن يلتقى أول الترتيب مع آخر الترتيب، والثانى مع قبل الأخير، والثالث مع قبل قبل الأخير وهكذا حتى يلتقى الرابع مع الخامس.

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ومن المقرر أن يلتقى الجزيرة مع الجيش فى أول أيام ربع النهائى، وفى اليوم التالى يلتقى الاتحاد مع مصر للتأمين، والأهلى مع سموحة، بينما يلتقى الزمالك مع سبورتنج. 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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