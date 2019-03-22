شكرا لقرائتكم خبر عن 27 مارس انطلاق ربع نهائى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن موعد انطلاق منافسات ربع نهائى بطولة دورى السوبر، لترتيب الفرق من الاول إلى الثامن، ومن المقرر أن تقام المنافسات على يومى 27 و 28 مارس الجارى بملاعب الأندية.

يذكر أن بطولة الدورى المرتبط توج بها فريق الأهلى سيدات ورجال، وفيما يخص بطولة الكأس رجال فتوج به فريق الجزيرة.

وتقام بطولة الدورى هذا الموسم بنظام البلاى أوف بأن يلتقى أول الترتيب مع آخر الترتيب، والثانى مع قبل الأخير، والثالث مع قبل قبل الأخير وهكذا حتى يلتقى الرابع مع الخامس.

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ومن المقرر أن يلتقى الجزيرة مع الجيش فى أول أيام ربع النهائى، وفى اليوم التالى يلتقى الاتحاد مع مصر للتأمين، والأهلى مع سموحة، بينما يلتقى الزمالك مع سبورتنج.