شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتدرب على فترتين استعداداً لمواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لفريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى، التدريب على فترتين اليوم خلال الفترة المقبلة، لرفع الحالة البدنية للاعبين والاستعداد لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز.

ويلاقى فريق حرس الحدود نظيرة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها 1 أبريل المقبل بملعب جهاز الرياضة العسكرى ويحتل فريق حرس الحدود المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 29 نقطة .