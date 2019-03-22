شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ اليوم الاستعداد لإنبى فى غياب سيدومير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق الإسماعيلى اليوم، الجمعة، تدريباته استعداداً للقاء إنبى فى غياب البلجيكى سيدومير، المدير الفنى للفريق، الذى حصل على إجازة قصيرة للسفر لبلاده عقب وداع الدراويش لدورى أبطال أفريقيا من دور المجموعات.

ويحل الدراويش ضيفاً على الفريق البترولى يوم 29 مارس الجارى ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدورى المصري الممتاز.

وكان المدير الفنى البلجيكى سيدومير يانيفسكى طالب بتقديم موعد المران للمستبعدين 24 ساعة، حيث قاد البرازيلى “كارلوس هينريكى” مخطط أحمال الإسماعيلى تدريبات اللاعبين المستبعدين أمس على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية، وشارك فى المران مجموعة من اللاعبين الذين لم يشاركوا فى المباريات الأخيرة سواء للإصابة أو لأسباب فنية، وركز على بعض الجمل الفنية قبل أن يتطرق للتدريبات البدنية.

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وشهد المران الذى أقيم أمس تواجد أحمد قناوى المدرب العام بجانب ناصر هريدى وإسلام محسن، عضو الجهاز الطبى، وأشرف الأول على تدريبات محمود متولى مدافع الفريق فى الجيم.

ويعانى متولى من شد بالعضلة الأمامية، ويخوض برنامجاً تأهيلياً مكثفاً لاستعادة جاهزيته قبل مواجهة إنبى.